https://uz.sputniknews.ru/20220608/glava-mid-serbii-nikola-selakovich-priedet-v-rossiyu-25127684.html

Глава МИД Сербии Никола Селакович приедет в Россию

Глава МИД Сербии Никола Селакович приедет в Россию

Подготовка к приезду уже началась, заявил российский посол в Сербии.

2022-06-08T14:39+0500

2022-06-08T14:39+0500

2022-06-08T14:39+0500

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил о начале подготовки визита главы МИД Сербии Николы Селаковича в Россию, сообщает RT на русском со ссылкой телеканал "Россия 24". По словам дипломата, сербский президент в рамках встречи заверил, что Белград сохранит нейтральный статус. Также Александр Вучич подчеркнул, что Сербия не станет поддерживать антироссийские санкции. Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров вынуждено отменил двухдневный визит в Белград после того, как в воскресенье Болгария, Северная Македония и Черногория отказались пропустить его самолет через свое воздушное пространство. Глава МИД заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию выступили в роли "подпевал Запада". Он также назвал ситуацию немыслимой и возмутительной.Читайте также: Президент Сербии хочет подписать новый газовый договор с РоссиейЛавров: ЕС и НАТО пытаются уйти в выдуманную реальность

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мид рф, сербия, министры иностранных дел, визит