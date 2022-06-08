https://uz.sputniknews.ru/20220608/kak-sbrosit-ves-bez-trenirovok-25110343.html

Как сбросить вес без тренировок

Как сбросить вес без тренировок

Эксперт поделилась идеями нетипичных занятий для сжигания калорий.

2022-06-08T07:30+0500

2022-06-08T07:30+0500

2022-06-08T07:30+0500

это интересно

тренировка

эксперт

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Тренировку в тренажёрном зале можно заменить другими полезными физическими активностями. Об этом рассказала фитнес-тренер Виктория Брэди, пишет РИА Новости.Сначала Бреди рекомендует присмотреться к танцам, так как час танцев сжигает около 200 калорий. Если танцы не подходят, то обратите внимание на батут. Прыжки на батуте не только сжигают калории, но и ускоряют обмен веществ. Также стоит оценить по достоинству работу в саду. Покос травы или посадка цветов сжигают калории не хуже кардиотренировки, считает тренер.Читайте также:Врач рассказал, как уменьшить объем бедерВакуум живота: техника для похудения — видео

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тренировка, эксперт