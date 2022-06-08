https://uz.sputniknews.ru/20220608/kak-sbrosit-ves-bez-trenirovok-25110343.html
Как сбросить вес без тренировок
Как сбросить вес без тренировок
Эксперт поделилась идеями нетипичных занятий для сжигания калорий.
2022-06-08T07:30+0500
2022-06-08T07:30+0500
2022-06-08T07:30+0500
это интересно
тренировка
эксперт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0e/22203165_0:577:868:1065_1920x0_80_0_0_5ff694e1fc09d1259e63266c94c6e3b0.jpg
Тренировку в тренажёрном зале можно заменить другими полезными физическими активностями. Об этом рассказала фитнес-тренер Виктория Брэди, пишет РИА Новости.Сначала Бреди рекомендует присмотреться к танцам, так как час танцев сжигает около 200 калорий. Если танцы не подходят, то обратите внимание на батут. Прыжки на батуте не только сжигают калории, но и ускоряют обмен веществ. Также стоит оценить по достоинству работу в саду. Покос травы или посадка цветов сжигают калории не хуже кардиотренировки, считает тренер.Читайте также:Врач рассказал, как уменьшить объем бедерВакуум живота: техника для похудения — видео
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0e/22203165_0:478:868:1129_1920x0_80_0_0_edc94b933e93f56d64c07cc817b950b2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тренировка, эксперт
Как сбросить вес без тренировок
Эксперт поделилась идеями нетипичных занятий для сжигания калорий.
Тренировку в тренажёрном зале можно заменить другими полезными физическими активностями. Об этом рассказала фитнес-тренер Виктория Брэди, пишет РИА Новости
.
Сначала Бреди рекомендует присмотреться к танцам, так как час танцев сжигает около 200 калорий.
Если танцы не подходят, то обратите внимание на батут. Прыжки на батуте не только сжигают калории, но и ускоряют обмен веществ.
Также стоит оценить по достоинству работу в саду. Покос травы или посадка цветов сжигают калории не хуже кардиотренировки, считает тренер.