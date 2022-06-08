https://uz.sputniknews.ru/20220608/na-rynke-tsennyx-bumag-zapustili-novuyu-gosuslugu-25118824.html

На рынке ценных бумаг запустили новую госуслугу

На рынке ценных бумаг запустили новую госуслугу

Все участники рынка теперь обязаны пройти аттестацию и получить квалификационный сертификат.

2022-06-08T12:57+0500

2022-06-08T12:57+0500

2022-06-08T12:57+0500

экономика

ценные бумаги

сертификат

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ТАШКЕНТ, 8 июня - Sputnik. В Узбекистане все игроки рынка ценных бумаг должны пройти аттестацию на право осуществления профессиональной деятельности. Это предусматривает подписанное 7 июня правительственное постановление.Согласно регламенту, для операций с ценными бумагами необходим квалификационный сертификат. Его должны получить все участники рынка, включая руководителей и специалистов исполнительных органов, фондовых и валютных бирж, центрального депозитария и его структурных подразделений. Требование также распространяется на физических лиц – участников рынка и соискателей на работу в данных структурах.Все государственные услуги, связанные с квалификационными сертификатами - выдача, переоформление, приостановление, прекращение и аннулирование документа - предоставляют Центр государственных услуг (ЦГУ) и Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).Срок действия квалификационного сертификата – пять лет.Сумма сбора за выдачу сертификата – 1 БРВ (300 тысяч сумов), при обращении через ЕПИГУ – 270 тысяч сумов.Напомним, в Узбекистане до конца 2023 года планируют довести объем ценных бумаг в свободном обращении до 5% ВВП.Читайте также: Появился портал для предложений по конституционной реформе

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ценные бумаги, сертификат