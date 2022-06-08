https://uz.sputniknews.ru/20220608/o-snose-domov-opovestyat-na-gosportale-25135445.html

О сносе домов оповестят на госпортале

О сносе домов оповестят на госпортале

Новая услуга пригодится при покупке дома или капитальном ремонте

2022-06-08T18:10+0500

2022-06-08T18:10+0500

2022-06-08T18:10+0500

общество

снос дома

единый портал

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ТАШКЕНТ, 8 июня - Sputnik. Узбекистанцы смогут заранее узнать, подпадает ли жилье под снос. Информацию об этом соответствующие органы будут размещать на госпортале my.gov.uz, сообщает пресс-служба портала.Чтобы получить необходимые сведения, следует пройти регистрацию или авторизацию на Едином портале интерактивных государственных услуг, после чего выбрать услугу "Выдача справки о сносе, либо не подпадании под снос недвижимого имущества".Заполнив необходимые графы, нужно внести кадастровый номер и название здания.Услуга платная – 15 тыс.сумов, срок исполнения – три дня.Новшество окажется как нельзя кстати при покупке дома или его капитальном ремонте.Напомним, ранее мы сообщали, что у 544 многоквартирных домов истекают сроки эксплуатации. В этом связи 211 из них снесут и построят заново, остальные - отремонтируют.Читайте также: На рынке ценных бумаг запустили новую госуслугу

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

снос дома, единый портал