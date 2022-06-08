https://uz.sputniknews.ru/20220608/v-kazaxstane-zapretyat-veypy-25131472.html

В Казахстане запретят вейпы

В Казахстане запретят вейпы

Поправку внесут в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения.

2022-06-08T17:32+0500

2022-06-08T17:32+0500

2022-06-08T17:32+0500

в мире

казахстан

вейпы

здоровье

здравоохранение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/768/65/7686593_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_141f20fe0388730fda2bcbd8a7835b63.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. В Казахстане запретят вейпы (электронные сигареты – Sputnik). Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на депутата Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана – Sputnik) Аманжана Жамалова. Запрет будет распространяться как на реализацию, так и на курение.Согласно новому запрету, в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения будут внесены изменения, запрещающие в стране продажу и употребление вейпов."Приняли решение о поправках, запрещающих в Казахстане продажу и употребление вейпов. Курительная смесь, жидкость, газ – они будут полностью запрещены для реализации и употребления в Казахстане", – сообщил Жамалов.Мажилисмен добавил, что в данный момент нагреваемый табак не облагается налогом. Однако депутаты приняли решение ввести на вейпы акцизы в размере 70% от акцизов на обычные сигареты.По данным ВОЗ, по негативному действию на человеческий организм электронные сигареты не менее вредны, чем обычные сигареты, также отметил депутат.Тем временем в Узбекистане употребление табачной продукции в определенных общественных местах влечет за собой штраф. Как сообщала ранее пресс-служба МВД республики, к ним относятся рабочие места, учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, пожароопасные места, включая автозаправочные станции. Сумма штрафа составляет одну треть базовой расчетной величины (БРВ).Читайте также:В ШОС может появиться медицинская ассоциация

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, вейпы, здоровье, здравоохранение