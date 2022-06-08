https://uz.sputniknews.ru/20220608/v-kazaxstane-zapretyat-veypy-25131472.html
В Казахстане запретят вейпы
В Казахстане запретят вейпы
Поправку внесут в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения.
2022-06-08T17:32+0500
2022-06-08T17:32+0500
2022-06-08T17:32+0500
в мире
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здоровье
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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. В Казахстане запретят вейпы (электронные сигареты – Sputnik). Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на депутата Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана – Sputnik) Аманжана Жамалова. Запрет будет распространяться как на реализацию, так и на курение.Согласно новому запрету, в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения будут внесены изменения, запрещающие в стране продажу и употребление вейпов."Приняли решение о поправках, запрещающих в Казахстане продажу и употребление вейпов. Курительная смесь, жидкость, газ – они будут полностью запрещены для реализации и употребления в Казахстане", – сообщил Жамалов.Мажилисмен добавил, что в данный момент нагреваемый табак не облагается налогом. Однако депутаты приняли решение ввести на вейпы акцизы в размере 70% от акцизов на обычные сигареты.По данным ВОЗ, по негативному действию на человеческий организм электронные сигареты не менее вредны, чем обычные сигареты, также отметил депутат.Тем временем в Узбекистане употребление табачной продукции в определенных общественных местах влечет за собой штраф. Как сообщала ранее пресс-служба МВД республики, к ним относятся рабочие места, учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, пожароопасные места, включая автозаправочные станции. Сумма штрафа составляет одну треть базовой расчетной величины (БРВ).Читайте также:В ШОС может появиться медицинская ассоциация
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казахстан, вейпы, здоровье, здравоохранение
В Казахстане запретят вейпы
Поправку внесут в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik.
В Казахстане запретят вейпы (электронные сигареты – Sputnik). Об этом сообщает Sputnik Казахстан
со ссылкой на депутата Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана – Sputnik) Аманжана Жамалова. Запрет будет распространяться как на реализацию, так и на курение.
Согласно новому запрету, в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения будут внесены изменения, запрещающие в стране продажу и употребление вейпов.
"Приняли решение о поправках, запрещающих в Казахстане продажу и употребление вейпов. Курительная смесь, жидкость, газ – они будут полностью запрещены для реализации и употребления в Казахстане", – сообщил Жамалов.
Мажилисмен добавил, что в данный момент нагреваемый табак не облагается налогом. Однако депутаты приняли решение ввести на вейпы акцизы в размере 70% от акцизов на обычные сигареты.
По данным ВОЗ, по негативному действию на человеческий организм электронные сигареты не менее вредны, чем обычные сигареты, также отметил депутат.
Тем временем в Узбекистане употребление табачной продукции в определенных общественных местах влечет за собой штраф. Как сообщала ранее пресс-служба МВД республики, к ним относятся рабочие места, учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, пожароопасные места, включая автозаправочные станции. Сумма штрафа составляет одну треть базовой расчетной величины (БРВ).