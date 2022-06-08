https://uz.sputniknews.ru/20220608/v-tashkente-proxodit-festival-izobrazitelnyx-iskusstv-25111635.html
В Ташкенте проходит фестиваль изобразительных искусств
В Ташкенте проходит фестиваль изобразительных искусств
Для проведения мероприятия задействовано около 60 локаций города.
2022-06-08T08:07+0500
2022-06-08T08:07+0500
2022-06-08T08:38+0500
ташкент
фестиваль
художники
искусство
культура
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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. в Ташкенте проходит Tashkent Art Festival-2022. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Цель мероприятия — повышение интереса горожан и гостей столицы к изобразительному искусству, поддержка и развитие молодых талантов среди любителей и профессионалов, знакомство с отечественными художниками.До 9 июня в популярных местах столицы художники проведут мастер-классы, познакомят со своим творчеством и расскажут о картинах, которые можно будет купить.Для проведения мероприятия задействовано около 60 локаций города — парки и скверы, бульвары и площади, торгово-развлекательные центры, отели и базары, залы аэропорта и станции метро.В Ботаническом саду 500 художников 10 июня проведут конкурс на создание картин по заданным номинациям.Завершение Tashkent Art Festival-2022 пройдет 11 и 12 июня на бульваре "Голубые купола". Зрителей ждёт общение с художниками, мастер-классы и выставки, выступления популярных исполнителей и церемонии награждения победителей конкурсов.Читайте также: В Узбекистане стартовал фестиваль кукольных театровВ июне стартует фестиваль "Чимганское эхо-2022"
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ташкент, фестиваль, художники, искусство
В Ташкенте проходит фестиваль изобразительных искусств
08:07 08.06.2022 (обновлено: 08:38 08.06.2022)
Для проведения мероприятия задействовано около 60 локаций города.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik.
в Ташкенте проходит Tashkent Art Festival-2022. Об этом сообщает
пресс-служба хокимията Ташкента.
Цель мероприятия — повышение интереса горожан и гостей столицы к изобразительному искусству, поддержка и развитие молодых талантов среди любителей и профессионалов, знакомство с отечественными художниками.
До 9 июня в популярных местах столицы художники проведут мастер-классы, познакомят со своим творчеством и расскажут о картинах, которые можно будет купить.
Для проведения мероприятия задействовано около 60 локаций города — парки и скверы, бульвары и площади, торгово-развлекательные центры, отели и базары, залы аэропорта и станции метро.
В Ботаническом саду 500 художников 10 июня проведут конкурс на создание картин по заданным номинациям.
Завершение Tashkent Art Festival-2022 пройдет 11 и 12 июня на бульваре "Голубые купола". Зрителей ждёт общение с художниками, мастер-классы и выставки, выступления популярных исполнителей и церемонии награждения победителей конкурсов.