https://uz.sputniknews.ru/20220608/wildberries-v-uzbekistane-perexodit-na-sumy-25125175.html

Wildberries в Узбекистане переходит на сумы

Wildberries в Узбекистане переходит на сумы

Местные предприниматели смогут вести расчеты с онлайн-платформой в национальной валюте.

2022-06-08T14:01+0500

2022-06-08T14:01+0500

2022-06-08T14:01+0500

общество

сум

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Онлайн-платформа Wildberries в расчетах с предпринимателями Узбекистана переходит на сумы. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе компании.Компания перешла на расчеты в национальных валютах также в Беларуси, Казахстане, Армении и Кыргызстане. Новая политика касается как поставщиков товара, так и пунктов выдачи заказов и сортировочных центров, подчеркнули в пресс-службе.Напомним, первый пункт выдачи Wildberries открылся в Ташкенте в середине февраля 2022 года. При этом местные предприниматели могут также открывать собственные пункты выдачи под логотипом Wildberries и получать процент с оборота. Сегодня Wildberries работает уже в 20 странах, среди них — Россия, Казахстан, Беларусь, Прибалтика, США, Германия, Франция, Британия и другие.Читайте также: В Узбекистане выбрали графический символ сума — фото

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сум, предприниматели