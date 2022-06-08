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https://uz.sputniknews.ru/20220608/wildberries-v-uzbekistane-perexodit-na-sumy-25125175.html
Wildberries в Узбекистане переходит на сумы
Wildberries в Узбекистане переходит на сумы
Местные предприниматели смогут вести расчеты с онлайн-платформой в национальной валюте.
2022-06-08T14:01+0500
2022-06-08T14:01+0500
общество
сум
предприниматели
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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Онлайн-платформа Wildberries в расчетах с предпринимателями Узбекистана переходит на сумы. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе компании.Компания перешла на расчеты в национальных валютах также в Беларуси, Казахстане, Армении и Кыргызстане. Новая политика касается как поставщиков товара, так и пунктов выдачи заказов и сортировочных центров, подчеркнули в пресс-службе.Напомним, первый пункт выдачи Wildberries открылся в Ташкенте в середине февраля 2022 года. При этом местные предприниматели могут также открывать собственные пункты выдачи под логотипом Wildberries и получать процент с оборота. Сегодня Wildberries работает уже в 20 странах, среди них — Россия, Казахстан, Беларусь, Прибалтика, США, Германия, Франция, Британия и другие.Читайте также: В Узбекистане выбрали графический символ сума — фото
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сум, предприниматели

Wildberries в Узбекистане переходит на сумы

14:01 08.06.2022
© Пресс-служба Wildberries.ru / Перейти в фотобанкИнтернет-магазин Wildberries
Интернет-магазин Wildberries - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2022
© Пресс-служба Wildberries.ru
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Местные предприниматели смогут вести расчеты с онлайн-платформой в национальной валюте.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Онлайн-платформа Wildberries в расчетах с предпринимателями Узбекистана переходит на сумы. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе компании.
"Новая финансовая политика позволит сделать взаимные расчеты еще более прозрачными, укрепит региональные валюты, а предпринимателям - поможет минимизировать возможные потери из-за колебаний курсов валют и необходимости их конвертации", — рассказали представители Wildberries.
Компания перешла на расчеты в национальных валютах также в Беларуси, Казахстане, Армении и Кыргызстане. Новая политика касается как поставщиков товара, так и пунктов выдачи заказов и сортировочных центров, подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, первый пункт выдачи Wildberries открылся в Ташкенте в середине февраля 2022 года. При этом местные предприниматели могут также открывать собственные пункты выдачи под логотипом Wildberries и получать процент с оборота. Сегодня Wildberries работает уже в 20 странах, среди них — Россия, Казахстан, Беларусь, Прибалтика, США, Германия, Франция, Британия и другие.
Читайте также: В Узбекистане выбрали графический символ сума — фото
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