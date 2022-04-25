https://uz.sputniknews.ru/20220425/krupneyshiy-rossiyskiy-magazin-kosmetiki-otkryvaetsya-v-uzbekistane-glavnoe-24186263.html
Крупнейший российский магазин косметики открывается в Узбекистане: главное
Крупнейший российский магазин косметики открывается в Узбекистане: главное
Мантуров посетит открытие крупнейшего российского магазина косметики.
2022-04-25T13:56+0500
2022-04-25T13:56+0500
2022-04-25T15:07+0500
общество
узбекистан
магазин
косметика
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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Ташкенте во вторник откроется первый магазин российской сети "Магнит Косметик".В открытии поучаствует министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, а также президент и генеральный директор розничной сети "Магнит" Ян Дюннинг.Магазин этой сети станет первым за пределами России. Он будет находиться в Сергелийском районе.Компания еще в апреле 2021 года заявила о намерении открыть офис в Узбекистане. По оценке представителей "Магнит Косметик", это позволит увеличить экспорт из России, а также активнее развивать импорт со странами Центральной Азии и Ближнего Востока. Работать в республике "Магнит" будет с теми же поставщиками, с которыми он сотрудничает в России, заявил генеральный директор компании Ян Дюннинг.Ранее на узбекский рынок впервые вышел российский онлайн-магазин Wildberries. Первый пункт выдачи в республике начал работать в Ташкенте.Читайте также:
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узбекистан, магазин, косметика
Крупнейший российский магазин косметики открывается в Узбекистане: главное
13:56 25.04.2022 (обновлено: 15:07 25.04.2022)
В открытии поучаствует министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Ташкенте во вторник откроется первый магазин российской сети "Магнит Косметик".
В открытии поучаствует министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, а также президент и генеральный директор розничной сети "Магнит" Ян Дюннинг.
Магазин этой сети станет первым за пределами России. Он будет находиться в Сергелийском районе.
Компания еще в апреле 2021 года заявила о намерении открыть офис в Узбекистане.
По оценке представителей "Магнит Косметик", это позволит увеличить экспорт из России, а также активнее развивать импорт со странами Центральной Азии и Ближнего Востока.
Работать в республике "Магнит" будет с теми же поставщиками, с которыми он сотрудничает в России, заявил
генеральный директор компании Ян Дюннинг.
Ранее на узбекский рынок впервые вышел российский онлайн-магазин Wildberries. Первый пункт выдачи в республике начал работать в Ташкенте.