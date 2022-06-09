https://uz.sputniknews.ru/20220609/kubok-azii-2023-uzbekistan-vsuxuyu-obygral-shri-lanku---foto-25148695.html

Кубок Азии-2023: Узбекистан "всухую" обыграл Шри-Ланку - фото

Кубок Азии-2023: Узбекистан "всухую" обыграл Шри-Ланку - фото

В Намангане прошли первые отборочные матчи Кубка Азии по футболу.

2022-06-09T10:51+0500

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спорт

футбол

сборная узбекистана

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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу в отборочном матче Кубка Азии-2023 обыграла сборную Шри-Ланки со счетом 3:0.В матче на Центральном стадионе Намангана отличились Джалолиддин Машарипов, Достонбек Хамдамов и Фаррух Сайфиев.На данный момент сборные Узбекистана и Таиланда лидируют в группе С с 3 очками. В группу вошли команды Узбекистана, Таиланда, Шри-Ланки и Мальдивских островов.Матч против Шри-Ланки стал первой официальной игрой для главного тренера сборной Сречко Катанеса.Сборной Узбекистана предстоит сразиться 11 июня с командой Мальдив, а 14 июня – со сборной Тайланда.Ранее сообщалось, что Кубок Азии-2023 пройдет в Китае. Однако из-за эпидемиологической ситуации страна отказалась в проведении соревнований. С новым местом и точной датой организаторы пока не определились.Читайте также: "Задача минимум" – эксперт о выходе Узбекистана в четвертьфинал Кубка Азии U-23

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футбол, сборная узбекистана, фото