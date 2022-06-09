https://uz.sputniknews.ru/20220609/lola-isokova-vystupat-pered-tsiskaridze--volnitelno--video-25178114.html
Лола Исокова: "Выступать перед Цискаридзе – волнительно" – видео
Лола Исокова: "Выступать перед Цискаридзе – волнительно" – видео
Узбекистанские артисты балета стали участниками одного из самых престижных конкурсов.
2022-06-09T21:10+0500
2022-06-09T21:10+0500
2022-06-09T21:10+0500
видео
балет
николай цискаридзе
танцы
конкурс
москва
узбекистан
артист
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Узбекистанские артисты балета стали участниками одного из самых престижных танцевальных конкурсов мира – XIV Международного конкурса артистов балета. Он проходит с 3 по 11 июня в Москве на сцене Большого театра.Всего на соревнования по итогам отборочного тура прошли 112 артистов из 21 страны. Среди них – танцоры из Великобритании, Италии, Австрии, Испании, Мексики, Южной Кореи, Японии. Ближнее зарубежье на конкурсе представляют Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, конечно, сама Россия, а также Узбекистан.От Узбекистана на сцене Большого театра выступили артисты ГАБТ имени Алишера Навои – ведущая солистка Лола Исокова и солист Достон Тургунов.Оценивают конкурсантов самые известные танцоры и хореографы мира, включая балетмейстера Юрия Григоровича, хореографа Бориса Эйфмана, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе и китайского балетмейстера Сяо Сухуа. К слову, в этом году конкурс артистов балета проходит в честь Григоровича, которому исполняется 95 лет.Григорович будет присутствовать на третьем туре конкурса. На данный момент прошли два тура соревнований.По словам Исоковой, выступать перед Николаем Цискаридзе было весьма волнительно.Какие образы выбрали узбекистанские артисты для участия в конкурсе – смотрите в видео Sputnik Узбекистан.Читайте также:Узбекистанец участвует в Международном конкурсе балета в Москве
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балет, видео, николай цискаридзе, танцы, конкурс, москва, узбекистан, артист
Лола Исокова: "Выступать перед Цискаридзе – волнительно" – видео
На Международный конкурс артистов балета в Москве прошли 112 артистов из 21 страны, среди них – танцоры из Узбекистана.
Узбекистанские артисты балета стали участниками одного из самых престижных танцевальных конкурсов мира – XIV Международного конкурса артистов балета. Он проходит с 3 по 11 июня в Москве на сцене Большого театра.
Всего на соревнования по итогам отборочного тура прошли 112 артистов из 21 страны. Среди них – танцоры из Великобритании, Италии, Австрии, Испании, Мексики, Южной Кореи, Японии. Ближнее зарубежье на конкурсе представляют Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, конечно, сама Россия, а также Узбекистан.
От Узбекистана на сцене Большого театра выступили артисты ГАБТ имени Алишера Навои – ведущая солистка Лола Исокова и солист Достон Тургунов.
Оценивают конкурсантов самые известные танцоры и хореографы мира, включая балетмейстера Юрия Григоровича, хореографа Бориса Эйфмана, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе и китайского балетмейстера Сяо Сухуа. К слову, в этом году конкурс артистов балета проходит в честь Григоровича, которому исполняется 95 лет.
Григорович будет присутствовать на третьем туре конкурса. На данный момент прошли два тура соревнований.
"Это счастье и удача выступать в таком знаменитом театре, - прокомментировала корреспонденту Sputnik свое участие в конкурсе Лола Исокова. – Каждый артист балета мечтает попасть и хотя бы раз станцевать на этой сцене".
По словам Исоковой, выступать перед Николаем Цискаридзе было весьма волнительно.
"Перед Цискаридзе и всеми остальными уважаемыми членами жюри, конечно, волнительно и ответственно выступать, - сказала артистка. – Но волнение нужно перебороть и выходить на сцену с максимальной отдачей".
Какие образы выбрали узбекистанские артисты для участия в конкурсе – смотрите в видео Sputnik Узбекистан
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