https://uz.sputniknews.ru/20220609/lola-isokova-vystupat-pered-tsiskaridze--volnitelno--video-25178114.html

Лола Исокова: "Выступать перед Цискаридзе – волнительно" – видео

Лола Исокова: "Выступать перед Цискаридзе – волнительно" – видео

Узбекистанские артисты балета стали участниками одного из самых престижных конкурсов.

2022-06-09T21:10+0500

2022-06-09T21:10+0500

2022-06-09T21:10+0500

видео

балет

николай цискаридзе

танцы

конкурс

москва

узбекистан

артист

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Узбекистанские артисты балета стали участниками одного из самых престижных танцевальных конкурсов мира – XIV Международного конкурса артистов балета. Он проходит с 3 по 11 июня в Москве на сцене Большого театра.Всего на соревнования по итогам отборочного тура прошли 112 артистов из 21 страны. Среди них – танцоры из Великобритании, Италии, Австрии, Испании, Мексики, Южной Кореи, Японии. Ближнее зарубежье на конкурсе представляют Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, конечно, сама Россия, а также Узбекистан.От Узбекистана на сцене Большого театра выступили артисты ГАБТ имени Алишера Навои – ведущая солистка Лола Исокова и солист Достон Тургунов.Оценивают конкурсантов самые известные танцоры и хореографы мира, включая балетмейстера Юрия Григоровича, хореографа Бориса Эйфмана, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе и китайского балетмейстера Сяо Сухуа. К слову, в этом году конкурс артистов балета проходит в честь Григоровича, которому исполняется 95 лет.Григорович будет присутствовать на третьем туре конкурса. На данный момент прошли два тура соревнований.По словам Исоковой, выступать перед Николаем Цискаридзе было весьма волнительно.Какие образы выбрали узбекистанские артисты для участия в конкурсе – смотрите в видео Sputnik Узбекистан.Читайте также:Узбекистанец участвует в Международном конкурсе балета в Москве

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