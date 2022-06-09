https://uz.sputniknews.ru/20220609/minoborony-pokazalo-strelbu-po-pozitsiyam-vsu-iz-rszo-uragan--video-25157632.html
Минобороны показало стрельбу по позициям ВСУ из РСЗО "Ураган" — видео
Минобороны показало стрельбу по позициям ВСУ из РСЗО "Ураган" — видео
Минобороны опубликовало видеоролик со стрельбой по позициям Украины.
2022-06-09T14:11+0500
2022-06-09T14:11+0500
2022-06-09T14:14+0500
специальная военная операция россии в донбассе
минобороны рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/09/25158239_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c5b7b9053bf06a1e4d29c8344e6f173e.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Министерство обороны РФ выложило в Сеть видеоролик со стрельбой по позициям украинских подразделений из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", передает РИА Новости.На видео можно рассмотреть процесс заряжения реактивных систем, установку оружия на позициях и подготовку к стрельбе. Потом показывается ночной залп по военным объектам ВСУ."После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня "Ураган" Западного военного округа нанесли удар по выявленным позициям противника. В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника", - говорится в сообщении ведомства.Расчеты РСЗО меняют локацию до 10 раз в сутки, чтобы не попасть под удары украинских подразделений, заявил командир боевой техники.РСЗО "Ураган" используется для поражения бронетехники мотопехотных и танковых формирований противника в местах скопления и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей, объяснили в пресс-службе.Читайте также:ВСУ оставили технику и убежали из Святогорска — видео
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/09/25158239_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_672907059b8646b6a0da53fca567ccf8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
минобороны рф, украина
Минобороны показало стрельбу по позициям ВСУ из РСЗО "Ураган" — видео
14:11 09.06.2022 (обновлено: 14:14 09.06.2022)
Минобороны опубликовало видеоролик со стрельбой по позициям Украины из "Ураганов".
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
Министерство обороны РФ выложило в Сеть видеоролик со стрельбой по позициям украинских подразделений из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", передает РИА Новости
.
На видео можно рассмотреть процесс заряжения реактивных систем, установку оружия на позициях и подготовку к стрельбе. Потом показывается ночной залп по военным объектам ВСУ.
"После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня "Ураган" Западного военного округа нанесли удар по выявленным позициям противника. В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника", - говорится в сообщении ведомства.
Расчеты РСЗО меняют локацию до 10 раз в сутки, чтобы не попасть под удары украинских подразделений, заявил командир боевой техники.
РСЗО "Ураган" используется для поражения бронетехники мотопехотных и танковых формирований противника в местах скопления и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей, объяснили в пресс-службе.