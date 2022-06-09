https://uz.sputniknews.ru/20220609/minoborony-pokazalo-strelbu-po-pozitsiyam-vsu-iz-rszo-uragan--video-25157632.html

Минобороны показало стрельбу по позициям ВСУ из РСЗО "Ураган" — видео

Минобороны показало стрельбу по позициям ВСУ из РСЗО "Ураган" — видео

Минобороны опубликовало видеоролик со стрельбой по позициям Украины.

2022-06-09T14:11+0500

2022-06-09T14:11+0500

2022-06-09T14:14+0500

специальная военная операция россии в донбассе

минобороны рф

украина

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Министерство обороны РФ выложило в Сеть видеоролик со стрельбой по позициям украинских подразделений из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", передает РИА Новости.На видео можно рассмотреть процесс заряжения реактивных систем, установку оружия на позициях и подготовку к стрельбе. Потом показывается ночной залп по военным объектам ВСУ."После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня "Ураган" Западного военного округа нанесли удар по выявленным позициям противника. В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника", - говорится в сообщении ведомства.Расчеты РСЗО меняют локацию до 10 раз в сутки, чтобы не попасть под удары украинских подразделений, заявил командир боевой техники.РСЗО "Ураган" используется для поражения бронетехники мотопехотных и танковых формирований противника в местах скопления и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей, объяснили в пресс-службе.Читайте также:ВСУ оставили технику и убежали из Святогорска — видео

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минобороны рф, украина