https://uz.sputniknews.ru/20220609/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-9-iyunya-25148912.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 9 июня

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 9 июня

Российская армия ликвидировала около семи тысяч техники ВСУ с начала операции.

2022-06-09T11:14+0500

2022-06-09T11:14+0500

2022-06-09T11:36+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 9 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Российские следователи зафиксировали факт обстрелов жилых районов в центре Донецка боеприпасами образца НАТО.Полицейское подразделение в американском штате Мичиган заявило, что на несколько месяцев раньше срока израсходовало бюджет на покупку бензина из-за его дороговизны и сейчас планирует реагировать на вызовы, не выезжая на место. Речь не идет о случаях, которые представляют угрозу для жизни, требуют сбора улик или оформления документов. Полицейские продолжат патрулирование улиц.Цены на автомобильное топливо в Штатах продолжают стремительно расти, достигнув в среду очередного исторического максимума в $4,955 за галлон (3,785 литра) в среднем по стране. Цена за литр бензина в Великобритании во вторник составила $2,2, это рекордный суточный прирост за последние 17 лет.Около семи тысяч танков, броне- и автомобильной техники ВСУ ликвидировано российскими подразделениями с начала военной операции.В МИД России сообщили, что киевский режим продолжает вербовать иностранцев-наемников, больше всего нанимают афганских беженцев и боевиков ИГ*."Чтобы пополнить редеющие ряды вооруженных сил Украины, киевский режим продолжает вербовать иностранных наемников. По данным Минобороны России, за рубежом уже было рекрутировано свыше 6,5 тысячи так называемых "солдат удачи"— из США, Британии, Израиля, Польши, Канады и Чехии", — отмечается в сообщении.Дипломатическое ведомство РФ призывает Британию не допустить участия своих граждан в военном конфликте на Украине. Посольство Великобритании в Москве постоянно обращается в МИД по поводу задержанных в Донбассе наемников. Россия предупреждала, что ответственность за граждан зарубежных государств, которые участвуют в боевых действиях на Украине, полностью лежит на властях данных стран.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Лондон не обращался за помощью к Кремлю по вопросу обмена британских наемников, которые сдались в плен в Мариуполе. Отвечая на вопрос, стоит ли понимать попытку обжалования приговора как признание Лондоном суверенитета ДНР, он подчеркнул, что "так можно ставить вопрос".* Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других странЧитайте также:Россия строит новый мир. С уничтожением старого Запад справляется сам

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