https://uz.sputniknews.ru/20220609/rossiya-stroit-novyy-mir-s-unichtojeniem-starogo-zapad-spravlyaetsya-sam-25146064.html

Россия строит новый мир. С уничтожением старого Запад справляется сам

Россия строит новый мир. С уничтожением старого Запад справляется сам

Ежедневно идут новости о возвращении освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — к мирной жизни, а о быстрой перестройке жизни там на качественно новом уровне кооперации и интеграции с Россией.

2022-06-09T09:10+0500

2022-06-09T09:10+0500

2022-06-09T09:10+0500

колумнисты

россия

запад

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Возобновил работу порт Мариуполя, при этом на восстановление самого города, сильно пострадавшего от боевых действий, Россия бросила очень серьезные силы, в том числе МЧС. Школы Мелитополя — временной столицы освобожденной Запорожской области — с нового учебного года перейдут на русский язык и пятибалльную систему. Там же в День России, 12 июня, жителям региона вручат первые паспорта граждан Российской Федерации. Сергей Шойгу сообщил о восстановлении железнодорожного сообщения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом. Министр добавил, что доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон уже началась. О переходе освобожденных территорий в рублевую зону и на российскую мобильную связь и интернет известно уже давно. Поездки высокопоставленных российских чиновников в республики, Херсон и Мелитополь стали обыденностью. Военно-гражданская администрация начала подготовку к проведению референдума по вхождению Запорожской области в состав России, пишет колумнист РИА Новости.Это только небольшой срез беспрерывного потока информации, нарастающего день ото дня.Российский урок: мир больше не верит ЗападуОн, безусловно, дает нам повод гордиться страной, подтверждая неизменность лучших национальных традиций: куда бы ни пришла Россия, она начинает там помогать, строить, восстанавливать, развивать.Однако у происходящего есть и другой, не столь очевидный, но, пожалуй, не менее важный аспект.Мы живем в трудный и весьма опасный период глубинной трансформации мировой системы. На глазах приходят в упадок организации и прекращают свое существование процессы, которые почти восемь десятилетий были базовыми для человеческой цивилизации. Системный кризис охватывает все большее количество сфер, а прогнозы о будущем мира становятся все более мрачными.При этом уже даже самые большие недоброжелатели нашей страны признают, что Россия держится в происходящих процессах на удивление уверенно, демонстрируя возможности не просто благополучнее очень многих пережить нынешний период, но выйти из него одним из глобальных победителей.Ошибочка вышла: Запад оказался не готов долго противостоять РоссииИ есть серьезное подозрение, что такое положение дел непосредственным образом связано с процессами, идущими на освобожденных территориях.О том, что однополярный мир изжил себя, глобальная система деградировала, США (и Запад в целом) недопустимо злоупотребляют своим положением гегемона, поэтому необходимо строить что-то новое, соответствующее реалиям, говорили уже много лет. При этом очевидно, что прежде чем построить новое, нужно разрушить старое. Вот только редко задумываются о том, что разрушение также требует очень серьезных ресурсов и сил — не говоря уже о соблюдении техники безопасности, чтобы тебе на голову не упало и не погребло под собой то, что ты уничтожаешь.В последние годы привычными стали обвинения России со стороны Штатов и Европы в деструктивных действиях по развалу "мирового порядка, основанного на правилах".Вот только если смотреть по существу, Москва никогда не тратила ресурсы на разрушение. Более двух десятилетий назад она выбрала стратегию просто строить новое, по возможности не конфликтуя с устоявшейся мировой системой. А когда упадок той начал набирать обороты, стали расти влияние и сила новых структур и процессов. Например, БРИКС, ШОС, ОДКБ и множество других организаций, инициированных Россией, годами выступали объектами насмешек, пока не выяснилось, что с ними произошло ровно то же, что и с потешными полками Петра Великого — они стали реально работающей и внушительной силой.Войска НАТО на Украине = российские удары по странам ЗападаА с разрушением старого успешно справляется сам Запад. Иронично, что в его представлении он яростно защищает систему, главным бенефициаром которой является, однако в результате только приближает ее кончину. Санкционная вакханалия это особенно хорошо показывает.Разумеется, совсем уж без столкновения умирающего старого и нарождающегося нового мира невозможно. Собственно, военная спецоперация на Украине как раз и стала таковым. Запад толкнул ситуацию к черте, которую Россия не могла позволить пересечь.Но и тут Москва осталась верна себе. Пока Европа и Штаты совместно с киевскими элитами упоенно уничтожают Украину, заодно гробя собственные экономики, под девизом "Главное, чтобы Путин не победил", Россия предпочитает направлять ресурсы на возрождение освобожденных территорий.Посмотрим, чья стратегия окажется эффективнее.Читайте также: Анти-Россия потерпела сокрушительное поражение в Мариуполе

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