https://uz.sputniknews.ru/20220609/protiv-vaynshteyna-vozbudyat-novoe-ugolovnoe-delo-25151730.html

Против Вайнштейна возбудят новое уголовное дело

Против Вайнштейна возбудят новое уголовное дело

Прокуратура Великобритании разрешила предъявить обвинения Вайнштейну.

2022-06-09T11:56+0500

2022-06-09T11:56+0500

2022-06-09T12:02+0500

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великобритания

уголовное дело

прокуратура

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Королевская прокурорская служба Великобритании заявила, что санкционировала предъявление полицией Лондона обвинений кинопродюсеру Харви Вайнштейну в совершении развратных действиях в отношении женщины в 1996 году, сообщает РИА Новости."Королевская прокурорская служба санкционировала предъявление полицией Лондона обвинения Харви Вайнштейну по двум эпизодам развратных действий в отношении женщины в августе 1996 года", - отметили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что преступление совершено в Лондоне.Прокуратура подчеркнула, что разрешение на предъявление обвинений дано после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в рамках расследования. Сейчас для начала судебного процесса надо, чтобы полиция официально предъявила обвинения кинопродюсеру.Харви Вайнштейн приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу в феврале 2020 года. В ноябре того же года прокуратура Лос-Анджелеса предъявила продюсеру новые обвинения. В Лос-Анджелесе, где 70-летний бывший голливудский олигарх отбывает наказание в ожидании нового процесса, продюсер обвиняется по 11 статьям, сейчас ему могут дать до 140 лет тюремного заключения.Читайте также:"Аль-Каида"* угрожает терактами в Индии

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великобритания, уголовное дело, прокуратура