https://uz.sputniknews.ru/20220609/seli-grad-i-dojdi-ekstrennoe-preduprejdenie-ot-sinoptikov-25169977.html
Сели, град и дожди: экстренное предупреждение от синоптиков
Сели, град и дожди: экстренное предупреждение от синоптиков
Cеле-паводковые явления возможны в девяти горных и предгорных районах, информирует Узгидромет.
2022-06-09T17:52+0500
2022-06-09T17:52+0500
2022-06-09T17:52+0500
общество
узгидромет
паводки
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ТАШКЕНТ, 9 июня - Sputnik. В Узбекистане вновь опасность селей. Экстренное предупреждение об этом распространила Гидрометеорологическая служба республики.По данным Узгидромета, по территории республики 10-11 июня ожидаются усиление ветра до 17-22 м/с, местами дожди и град.По предгорным и горным районам 10-14 июня пройдут дожди, в отдельных районах возможно выпадение града.В связи с этим возможны сели и паводки в следующих горных и предгорных районах:В Андижанской области - по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад;в Джизакской области - по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;в Кашкадарьинской области - по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;в Навоийской области- по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;Наманганской области - по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;в Самаркандской области - по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;в Сурхандарьинской области - по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;в Ташкентской области - по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;в Ферганской области - по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам.Напомним: в конце апреля проливные дожди вызвали наводнение, которое МЧС назвало самым сильным за последние 80 лет. В результате стихии в Джизакской области эвакуировано более 100 человек, подтопленными оказались 260 домов, 53 из них полностью разрушены. Незначительные подтопления домов и улиц также были зафиксированы в Самаркандской области, паводки – в Кашкадарьинской и Навоийской областях.Читайте также: Специалисты рассказали, что за саранча наводнила Кашкадарью
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узгидромет, паводки
Сели, град и дожди: экстренное предупреждение от синоптиков
Cеле-паводковые явления возможны в девяти горных и предгорных районах, информирует Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 9 июня - Sputnik. В Узбекистане вновь опасность селей. Экстренное предупреждение об этом распространила Гидрометеорологическая служба республики.
По данным Узгидромета, по территории республики 10-11 июня ожидаются усиление ветра до 17-22 м/с, местами дожди и град.
По предгорным и горным районам 10-14 июня пройдут дожди, в отдельных районах возможно выпадение града.
В связи с этим возможны сели и паводки в следующих горных и предгорных районах:
В Андижанской области - по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад;
в Джизакской области - по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;
в Кашкадарьинской области - по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;
в Навоийской области- по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;
Наманганской области - по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
в Самаркандской области - по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;
в Сурхандарьинской области - по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;
в Ташкентской области - по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;
в Ферганской области - по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам.
Напомним: в конце апреля проливные дожди вызвали наводнение, которое МЧС назвало самым сильным за последние 80 лет. В результате стихии в Джизакской области эвакуировано более 100 человек, подтопленными оказались 260 домов, 53 из них полностью разрушены. Незначительные подтопления домов и улиц также были зафиксированы в Самаркандской области, паводки – в Кашкадарьинской и Навоийской областях.