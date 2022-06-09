https://uz.sputniknews.ru/20220609/situatsiya-stabilizirovalas-tsb-obyasnil-reshenie-snizit-osnovnuyu-stavku-25170462.html

Ситуация стабилизировалась: ЦБ объяснил решение снизить основную ставку

Ситуация стабилизировалась: ЦБ объяснил решение снизить основную ставку

Экономика Узбекистана прошла через краткосрочные негативные волны. Прогноз инфляции на конец года оставлен без изменений на уровне 12-14%.

2022-06-09T18:09+0500

2022-06-09T18:09+0500

2022-06-09T18:09+0500

экономика

цб

узбекистан

основная ставка

инфляция

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Центробанк Узбекистана объяснил свое решение снизить основную ставку до 16 процентов годовых.Ранее в четверг прошло очередное заседание правления ЦБ, где было объявлено о ее снижении на один процентный пункт.По сообщению ЦБ на решение повлияли следующие факторы:Внешнеэкономические условияЭкономика Узбекистана прошла через краткосрочные негативные волны, вызванные ухудшением экономической ситуации у торговых партнеров, отмечается в сообщении. В последние два месяца она демонстрирует позитивные тенденции несмотря на первоначальные оценки.Если в январе-марте в среднем поступало по 490 млн. долларов денежных переводов в месяц, то уже в апреле-мае этот показатель достиг 1,3 млрд. долларов. Аналогично ежемесячные экспортные поступления увеличились в 1,3 раза по сравнению с январем-мартом, а объем средств, реализованных на внутреннем валютном рынке за счет экспортной выручки – в 1,4 раза.Курс сума по отношению к доллару США достиг максимального уровня в первой половине марта, обесценившись на 6,8% по сравнению с началом года, после чего укрепился на 5,1% со второй половины марта. В результате, с начала года ослабление сума составило всего 1,6%.В целом, по итогам мая реальный обменный курс сума приблизился к своему долгосрочному тренду (укрепился на 2% по сравнению с сентябрем 2019 года) и демонстрирует динамику, не оказывающую негативного влияния на внешнюю конкурентоспособность.В целом, с начала года сумма неосуществленных интервенций на внутреннем валютном рынке составила порядка 1 млрд. долларов, что в перспективе послужит дополнительным источником обеспечения стабильности обменного курса.Вместе с тем, в мировой экономике до конца года сохраняется высокая степень макроэкономической неопределенности и риски.Экономическая активностьВ последние месяцы наблюдается некоторое замедление активности и темпов кредитования коммерческими банками экономики. На конец мая 2022 года годовой рост остатка кредитов в экономику составил 17,4%, сформировавшись ниже ожидаемого темпа роста номинального ВВП.Также, если в первом квартале текущего года объем кредитов в экономику увеличился на 13,6% по сравнению с прошлым годом, то в январе-мае темпы роста замедлились до 8,8%.За последние два месяца в отраслях экономики (в основном в сфере услуг и торговли) зафиксировано снижение индекса активности с 54 пунктов в марте до 53 в мае.ИнфляцияПо итогам мая, годовой уровень инфляции составил 11% и находится в пределах прогнозной траектории. При этом годовой рост цен на непродовольственные товары составил 10,3%, а цен на услуги - 6,2%. Это ниже общей инфляции. Уровень цен в продовольственной группе приобретает характер роста в соответствии с ценами на внешних рынках.В конце мая уровень базовой инфляции достиг 10,4% в годовом исчислении. Вклад базовой инфляции в общую немного снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 7,8 процентных пункта.В то время как сезонное снижение цен в группе овощей и фруктов замедляет общую инфляцию, в некоторых сегментах основных продуктов питания и непродовольственных товаров наблюдается рост цен. Возникающие инфляционные процессы в большей степени связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе и поставками товаров.Денежно-кредитные условияВ апреле-мае текущего года средняя процентная ставка по операциям денежного рынка сформировалась на уровне около 18%, что служит обеспечению "жестких" денежно-кредитных условий на рынке краткосрочных денежных ресурсов.Предлагаемые процентные ставки по срочным депозитам в национальной валюте (21-23%) обеспечивают привлекательность сбережений в национальной валюте. Временное снижение темпов роста депозитов в национальной валюте, наблюдавшееся в марте текущего года, в апреле-мае полностью сменилось на рост, а объем срочных депозитов населения увеличился на 22,4% по сравнению с началом года.В частности, за последние пять месяцев положительный разрыв между покупкой иностранной валюты банками у населения и ее продажей населению составил 1,5 млрд долларов.Процентные ставки по кредитам в национальной валюте в среднем формировались в пределах 22-23%.Макроэкономические ожиданияОжидается, что валютные потоки в страну через экспортные поступления, денежные переводы и прямые иностранные инвестиции будут поддерживать предложение иностранной валюты на внутреннем рынке и послужат стабилизации обменного курса в краткосрочной и среднесрочной перспективе.Стабильность обменного курса, в свою очередь, сыграет роль в смягчении влияния "импортируемой инфляции" на цены.До конца года будут:Очередное опорное заседание правления ЦБ по рассмотрению основной ставки назначено на 21 июля.

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цб, узбекистан, основная ставка, инфляция