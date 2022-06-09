https://uz.sputniknews.ru/20220609/situatsiya-stabilizirovalas-tsb-obyasnil-reshenie-snizit-osnovnuyu-stavku-25170462.html
Ситуация стабилизировалась: ЦБ объяснил решение снизить основную ставку
Ситуация стабилизировалась: ЦБ объяснил решение снизить основную ставку
Экономика Узбекистана прошла через краткосрочные негативные волны. Прогноз инфляции на конец года оставлен без изменений на уровне 12-14%.
2022-06-09T18:09+0500
2022-06-09T18:09+0500
2022-06-09T18:09+0500
экономика
цб
узбекистан
основная ставка
инфляция
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Центробанк Узбекистана объяснил свое решение снизить основную ставку до 16 процентов годовых.Ранее в четверг прошло очередное заседание правления ЦБ, где было объявлено о ее снижении на один процентный пункт.По сообщению ЦБ на решение повлияли следующие факторы:Внешнеэкономические условияЭкономика Узбекистана прошла через краткосрочные негативные волны, вызванные ухудшением экономической ситуации у торговых партнеров, отмечается в сообщении. В последние два месяца она демонстрирует позитивные тенденции несмотря на первоначальные оценки.Если в январе-марте в среднем поступало по 490 млн. долларов денежных переводов в месяц, то уже в апреле-мае этот показатель достиг 1,3 млрд. долларов. Аналогично ежемесячные экспортные поступления увеличились в 1,3 раза по сравнению с январем-мартом, а объем средств, реализованных на внутреннем валютном рынке за счет экспортной выручки – в 1,4 раза.Курс сума по отношению к доллару США достиг максимального уровня в первой половине марта, обесценившись на 6,8% по сравнению с началом года, после чего укрепился на 5,1% со второй половины марта. В результате, с начала года ослабление сума составило всего 1,6%.В целом, по итогам мая реальный обменный курс сума приблизился к своему долгосрочному тренду (укрепился на 2% по сравнению с сентябрем 2019 года) и демонстрирует динамику, не оказывающую негативного влияния на внешнюю конкурентоспособность.В целом, с начала года сумма неосуществленных интервенций на внутреннем валютном рынке составила порядка 1 млрд. долларов, что в перспективе послужит дополнительным источником обеспечения стабильности обменного курса.Вместе с тем, в мировой экономике до конца года сохраняется высокая степень макроэкономической неопределенности и риски.Экономическая активностьВ последние месяцы наблюдается некоторое замедление активности и темпов кредитования коммерческими банками экономики. На конец мая 2022 года годовой рост остатка кредитов в экономику составил 17,4%, сформировавшись ниже ожидаемого темпа роста номинального ВВП.Также, если в первом квартале текущего года объем кредитов в экономику увеличился на 13,6% по сравнению с прошлым годом, то в январе-мае темпы роста замедлились до 8,8%.За последние два месяца в отраслях экономики (в основном в сфере услуг и торговли) зафиксировано снижение индекса активности с 54 пунктов в марте до 53 в мае.ИнфляцияПо итогам мая, годовой уровень инфляции составил 11% и находится в пределах прогнозной траектории. При этом годовой рост цен на непродовольственные товары составил 10,3%, а цен на услуги - 6,2%. Это ниже общей инфляции. Уровень цен в продовольственной группе приобретает характер роста в соответствии с ценами на внешних рынках.В конце мая уровень базовой инфляции достиг 10,4% в годовом исчислении. Вклад базовой инфляции в общую немного снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 7,8 процентных пункта.В то время как сезонное снижение цен в группе овощей и фруктов замедляет общую инфляцию, в некоторых сегментах основных продуктов питания и непродовольственных товаров наблюдается рост цен. Возникающие инфляционные процессы в большей степени связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе и поставками товаров.Денежно-кредитные условияВ апреле-мае текущего года средняя процентная ставка по операциям денежного рынка сформировалась на уровне около 18%, что служит обеспечению "жестких" денежно-кредитных условий на рынке краткосрочных денежных ресурсов.Предлагаемые процентные ставки по срочным депозитам в национальной валюте (21-23%) обеспечивают привлекательность сбережений в национальной валюте. Временное снижение темпов роста депозитов в национальной валюте, наблюдавшееся в марте текущего года, в апреле-мае полностью сменилось на рост, а объем срочных депозитов населения увеличился на 22,4% по сравнению с началом года.В частности, за последние пять месяцев положительный разрыв между покупкой иностранной валюты банками у населения и ее продажей населению составил 1,5 млрд долларов.Процентные ставки по кредитам в национальной валюте в среднем формировались в пределах 22-23%.Макроэкономические ожиданияОжидается, что валютные потоки в страну через экспортные поступления, денежные переводы и прямые иностранные инвестиции будут поддерживать предложение иностранной валюты на внутреннем рынке и послужат стабилизации обменного курса в краткосрочной и среднесрочной перспективе.Стабильность обменного курса, в свою очередь, сыграет роль в смягчении влияния "импортируемой инфляции" на цены.До конца года будут:Очередное опорное заседание правления ЦБ по рассмотрению основной ставки назначено на 21 июля.
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цб, узбекистан, основная ставка, инфляция
Ситуация стабилизировалась: ЦБ объяснил решение снизить основную ставку
Экономика Узбекистана прошла через краткосрочные негативные волны. Прогноз инфляции на конец года оставлен без изменений на уровне 12-14%.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Центробанк Узбекистана объяснил свое решение снизить основную ставку до 16 процентов годовых.
Ранее в четверг прошло очередное заседание правления ЦБ, где было объявлено
о ее снижении на один процентный пункт.
По сообщению
ЦБ на решение повлияли следующие факторы:
постепенное угасание негативных краткосрочных эффектов от внешнеэкономических шоков;
стабилизация внутреннего валютного рынка;
восстановление валютных потоков;
положительная динамика срочных депозитов в национальной валюте.
Внешнеэкономические условия
Экономика Узбекистана прошла через краткосрочные негативные волны, вызванные ухудшением экономической ситуации у торговых партнеров, отмечается в сообщении. В последние два месяца она демонстрирует позитивные тенденции несмотря на первоначальные оценки.
Если в январе-марте в среднем поступало по 490 млн. долларов денежных переводов в месяц, то уже в апреле-мае этот показатель достиг 1,3 млрд. долларов. Аналогично ежемесячные экспортные поступления увеличились в 1,3 раза по сравнению с январем-мартом, а объем средств, реализованных на внутреннем валютном рынке за счет экспортной выручки – в 1,4 раза.
Курс сума по отношению к доллару США достиг максимального уровня в первой половине марта, обесценившись на 6,8% по сравнению с началом года, после чего укрепился на 5,1% со второй половины марта. В результате, с начала года ослабление сума составило всего 1,6%.
В целом, по итогам мая реальный обменный курс сума приблизился к своему долгосрочному тренду (укрепился на 2% по сравнению с сентябрем 2019 года) и демонстрирует динамику, не оказывающую негативного влияния на внешнюю конкурентоспособность.
"В то же время, в целях недопущения резкого укрепления сума к доллару в краткосрочной перспективе, в апреле-мае Центральным банком с учетом "принципа нейтральности" золотовалютных резервов, на внутреннем рынке было куплено валютных средств на сумму 523 млн. долларов", — говорится в сообщении.
В целом, с начала года сумма неосуществленных интервенций на внутреннем валютном рынке составила порядка 1 млрд. долларов, что в перспективе послужит дополнительным источником обеспечения стабильности обменного курса.
Вместе с тем, в мировой экономике до конца года сохраняется высокая степень макроэкономической неопределенности и риски.
Экономическая активность
В последние месяцы наблюдается некоторое замедление активности и темпов кредитования коммерческими банками экономики. На конец мая 2022 года годовой рост остатка кредитов в экономику составил 17,4%, сформировавшись ниже ожидаемого темпа роста номинального ВВП.
Также, если в первом квартале текущего года объем кредитов в экономику увеличился на 13,6% по сравнению с прошлым годом, то в январе-мае темпы роста замедлились до 8,8%.
За последние два месяца в отраслях экономики (в основном в сфере услуг и торговли) зафиксировано снижение индекса активности с 54 пунктов в марте до 53 в мае.
Инфляция
По итогам мая, годовой уровень инфляции составил 11% и находится в пределах прогнозной траектории. При этом годовой рост цен на непродовольственные товары составил 10,3%, а цен на услуги - 6,2%. Это ниже общей инфляции. Уровень цен в продовольственной группе приобретает характер роста в соответствии с ценами на внешних рынках.
В конце мая уровень базовой инфляции достиг 10,4% в годовом исчислении. Вклад базовой инфляции в общую немного снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 7,8 процентных пункта.
В то время как сезонное снижение цен в группе овощей и фруктов замедляет общую инфляцию, в некоторых сегментах основных продуктов питания и непродовольственных товаров наблюдается рост цен. Возникающие инфляционные процессы в большей степени связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе и поставками товаров.
"Прогноз инфляции на конец текущего года оставлен без изменений на уровне 12-14%. Правительство принимает меры по увеличению предложения продукции на внутреннем потребительском рынке, преодолению логистических трудностей, а также удовлетворению спроса на основные потребительские товары за счет альтернативных источников импорта", — отмечает регулятор.
Денежно-кредитные условия
В апреле-мае текущего года средняя процентная ставка по операциям денежного рынка сформировалась на уровне около 18%, что служит обеспечению "жестких" денежно-кредитных условий на рынке краткосрочных денежных ресурсов.
Предлагаемые процентные ставки по срочным депозитам в национальной валюте (21-23%) обеспечивают привлекательность сбережений в национальной валюте. Временное снижение темпов роста депозитов в национальной валюте, наблюдавшееся в марте текущего года, в апреле-мае полностью сменилось на рост, а объем срочных депозитов населения увеличился на 22,4% по сравнению с началом года.
"Вместе с тем, в последние два месяца наблюдается быстрый рост объема наличных денег в обращении. Это связано с увеличением объема продажи населением банкам иностранной валюты, поступившей по трансграничным денежным переводам и выплатой разовых социальных пособий", — отмечает ЦБ.
В частности, за последние пять месяцев положительный разрыв между покупкой иностранной валюты банками у населения и ее продажей населению составил 1,5 млрд долларов.
Процентные ставки по кредитам в национальной валюте в среднем формировались в пределах 22-23%.
Макроэкономические ожидания
Ожидается, что валютные потоки в страну через экспортные поступления, денежные переводы и прямые иностранные инвестиции будут поддерживать предложение иностранной валюты на внутреннем рынке и послужат стабилизации обменного курса в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Стабильность обменного курса, в свою очередь, сыграет роль в смягчении влияния "импортируемой инфляции" на цены.
без ограничений осуществляться депозитные операции "овернайт" и двухнедельные депозитные аукционы, направленные на привлечение ликвидности;
увеличены лимиты по среднемесячному остатку краткосрочных облигаций, выпущенных Центральным банком, до 25 трлн сумов;
предел доходности облигаций ЦБ, приобретаемых коммерческими банками на аукционах, будет сохранен на уровне верхней границы процентного коридора основной ставки.
Очередное опорное заседание правления ЦБ по рассмотрению основной ставки назначено на 21 июля.