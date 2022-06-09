https://uz.sputniknews.ru/20220609/tsentrobank-snizil-osnovnuyu-stavku-na-1-25155677.html

Центробанк снизил основную ставку на 1%

Центробанк снизил основную ставку на 1%

ЦБ Узбекистана снизил основную ставку до 16% годовых.

2022-06-09T12:42+0500

2022-06-09T12:42+0500

2022-06-09T12:47+0500

экономика

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Узбекистане прошло очередное заседание правления Центрального банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.Центральный банк Узбекистана снизил основную кредитную ставку на 1%. На данный момент основная ставка составляет 16% годовых.Напомним: в середине марта ЦБ впервые за четыре года повысил основную ставку с 14% до 17% годовых. На следующем заседании ставка осталась без изменений.Читайте также:На рынке ценных бумаг запустили новую госуслугу

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центральный банк республики узбекистан