https://uz.sputniknews.ru/20220609/tsentrobank-snizil-osnovnuyu-stavku-na-1-25155677.html
Центробанк снизил основную ставку на 1%
Центробанк снизил основную ставку на 1%
ЦБ Узбекистана снизил основную ставку до 16% годовых.
2022-06-09T12:42+0500
2022-06-09T12:42+0500
2022-06-09T12:47+0500
экономика
центральный банк республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Узбекистане прошло очередное заседание правления Центрального банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.Центральный банк Узбекистана снизил основную кредитную ставку на 1%. На данный момент основная ставка составляет 16% годовых.Напомним: в середине марта ЦБ впервые за четыре года повысил основную ставку с 14% до 17% годовых. На следующем заседании ставка осталась без изменений.Читайте также:На рынке ценных бумаг запустили новую госуслугу
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центральный банк республики узбекистан
Центробанк снизил основную ставку на 1%
12:42 09.06.2022 (обновлено: 12:47 09.06.2022)
ЦБ Узбекистана снизил основную ставку до 16% годовых.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik.
В Узбекистане прошло очередное заседание правления Центрального банка. Об этом заявили в пресс-службе
регулятора.
Центральный банк Узбекистана снизил основную кредитную ставку на 1%. На данный момент основная ставка составляет 16% годовых.
Напомним: в середине марта ЦБ впервые за четыре года повысил основную ставку с 14% до 17% годовых. На следующем заседании ставка осталась без изменений.