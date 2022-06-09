https://uz.sputniknews.ru/20220609/uzbekistantsy-zavoevali-chetyre-zolota-bolshoy-regaty-v-moskve-25170198.html

Узбекистанцы завоевали четыре "золота" Большой регаты в Москве

Узбекистанцы завоевали четыре "золота" Большой регаты в Москве

Узбекистанцы завоевали четыре "золота" Большой регаты в Москве

2022-06-09T18:51+0500

2022-06-09T18:51+0500

2022-06-09T18:51+0500

спорт

академическая гребля

медали

москва

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ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 10 медалей на международном турнире по академической гребле "Большая московская регата". Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет республики (НОК).В "Большой регате" участвовали, помимо узбекистанцев, сборные России, Беларуси, Сербии, Армении.По данным НОК, узбекистанцы завоевали 10 медале,: из них четыре "золота", три "серебра" и три "бронзы".Награды высшей пробы в копилку сборной внесли:Серебряные награды получили:"Бронзу" добыли:Напомним, узбекистанцы Евгений Агафонов и Шерзод Нурматов завоевали золото на ЧМ-2021 по академической гребле в Рачице (Чехия).Читайте также: ЧА по гребле на байдарках и каноэ удачно завершился для сборной Узбекистана — фото

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

академическая гребля, медали, москва