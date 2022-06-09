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Узбекистанцы завоевали четыре "золота" Большой регаты в Москве
Узбекистанцы завоевали четыре "золота" Большой регаты в Москве
Узбекистанцы завоевали четыре "золота" Большой регаты в Москве
2022-06-09T18:51+0500
2022-06-09T18:51+0500
2022-06-09T18:51+0500
спорт
академическая гребля
медали
москва
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ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 10 медалей на международном турнире по академической гребле "Большая московская регата". Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет республики (НОК).В "Большой регате" участвовали, помимо узбекистанцев, сборные России, Беларуси, Сербии, Армении.По данным НОК, узбекистанцы завоевали 10 медале,: из них четыре "золота", три "серебра" и три "бронзы".Награды высшей пробы в копилку сборной внесли:Серебряные награды получили:"Бронзу" добыли:Напомним, узбекистанцы Евгений Агафонов и Шерзод Нурматов завоевали золото на ЧМ-2021 по академической гребле в Рачице (Чехия).Читайте также: ЧА по гребле на байдарках и каноэ удачно завершился для сборной Узбекистана — фото
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академическая гребля, медали, москва
Узбекистанцы завоевали четыре "золота" Большой регаты в Москве
Узбекистанцы завоевали четыре "золота" Большой регаты в Москве
ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 10 медалей на международном турнире по академической гребле "Большая московская регата". Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет республики (НОК).
В "Большой регате" участвовали, помимо узбекистанцев, сборные России, Беларуси, Сербии, Армении.
По данным НОК, узбекистанцы завоевали 10 медале,: из них четыре "золота", три "серебра" и три "бронзы".
Награды высшей пробы в копилку сборной внесли:
Собир Сафаралиев - мужская одиночная гребля;
Шахзод Нурматов, Джасур Мавлонов - мужская парная гребля;
Собир Сафаралиев, Шахзод Нурматов, Джасур Мавлонов, Самир Розиков - мужская четверка;
Малика Тагматова, Луиза Исломова, Наргиза Жолдасбаева, Райхона Сафарова - женская четверка.
Серебряные награды получили:
Сардор Тулкинходжаев, Дилшод Худойбердиев, Шехроз Хакимов, Алишер Турдиев - мужская четверка;
Достон Бахриев, Дилшод Худойбердиев, Шехроз Хакимов, Алишер Турдиев, Шохжахон Нажмиев, Зафар Усмонов, Давр Давронов, Анатолий Краснов, Фаррух Облокулов (рулевой) – мужская восьмерка;
Давр Давронов, Шахбоз Холмурзаев, Мехрож Маматкулов, Абдулло Мухаммадиев - мужская четверка.
Достон Бахриев, Шохжахон Нажмиев, Зафар Усмонов, Уктам Давронов - мужская четверка;
Давр Давронов, Шахбоз Холмурзаев - мужская парная гребля.
Напомним, узбекистанцы Евгений Агафонов и Шерзод Нурматов завоевали золото на ЧМ-2021 по академической гребле в Рачице (Чехия).