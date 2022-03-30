ЧА по гребле на байдарках и каноэ удачно завершился для сборной Узбекистана — фото
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаС 24 по 27 марта в Таиланде прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Сборную Узбекистана, выступившая на ответственных стартах более чем успешно, торжественно встретили в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова.
Представителей гребли на байдарках и каноэ торжественно встретили в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ прошел в Таиланде с 24 по 27 марта. Сборную Узбекистана, успешно выступившую на ответственных стартах, торжественно встретили в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаС 24 по 27 марта в Таиланде прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Сборную Узбекистана, выступившая на ответственных стартах более чем успешно, торжественно встретили в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова.
С 24 по 27 марта в Таиланде прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Сборную Узбекистана, выступившая на ответственных стартах более чем успешно, торжественно встретили в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова.
На чемпионате Азии среди взрослых и молодёжи, узбекистанцы завоевали в общей сложности: 16 золотых, 19 серебряных и 8 бронзовых медалей.
В церемонии приняли участие заместитель министра Развития спорта Шахрилло Махмудов, ответственные лица Министерства обороны, Министерства энергетики, руководство Федерации Rowing& canoe Узбекистана, представители Республиканской школы Высшего спортивного мастерства по водным видам спорта, родные и близкие спортсменов.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаС 24 по 27 марта в Таиланде прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Сборную Узбекистана, выступившая на ответственных стартах более чем успешно, торжественно встретили в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова.
С 24 по 27 марта в Таиланде прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Сборную Узбекистана, выступившая на ответственных стартах более чем успешно, торжественно встретили в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова.
Шахрилло Махмудов, поздравляя атлетов с достигнутыми успехами, пожелал им и впредь покорять пьедесталы почёта на самых крупных международных турнирах, в том числе и на Азиатских играх в Ханчжоу-2022.
Ранее сообщалось, что узбекистанские велоспортсмены стали вице-чемпионами. Команда из Узбекистана впервые удостоилась такого высокого результата в истории участия в чемпионатах Азии.
До этого узбекистанские тхэквондисты завоевали 7 медалей на клубном чемпионате Азии по тхэквондо в Иране.
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