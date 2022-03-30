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ЧА по гребле на байдарках и каноэ удачно завершился для сборной Узбекистана — фото
ЧА по гребле на байдарках и каноэ удачно завершился для сборной Узбекистана — фото
Представителей гребли на байдарках и каноэ торжественно встретили в Узбекистане.
2022-03-30T19:20+0500
2022-03-30T19:20+0500
спорт
узбекистан
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ прошел в Таиланде с 24 по 27 марта. Сборную Узбекистана, успешно выступившую на ответственных стартах, торжественно встретили в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова.Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана.На чемпионате Азии среди взрослых и молодёжи, узбекистанцы завоевали в общей сложности: 16 золотых, 19 серебряных и 8 бронзовых медалей.В церемонии приняли участие заместитель министра Развития спорта Шахрилло Махмудов, ответственные лица Министерства обороны, Министерства энергетики, руководство Федерации Rowing&amp; canoe Узбекистана, представители Республиканской школы Высшего спортивного мастерства по водным видам спорта, родные и близкие спортсменов.Шахрилло Махмудов, поздравляя атлетов с достигнутыми успехами, пожелал им и впредь покорять пьедесталы почёта на самых крупных международных турнирах, в том числе и на Азиатских играх в Ханчжоу-2022.Ранее сообщалось, что узбекистанские велоспортсмены стали вице-чемпионами. Команда из Узбекистана впервые удостоилась такого высокого результата в истории участия в чемпионатах Азии.До этого узбекистанские тхэквондисты завоевали 7 медалей на клубном чемпионате Азии по тхэквондо в Иране.Читайте также:Сборная Узбекистана по футболу выиграла Navruz Cup-2022ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022
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узбекистан, чемпионат азии

ЧА по гребле на байдарках и каноэ удачно завершился для сборной Узбекистана — фото

19:20 30.03.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаС 24 по 27 марта в Таиланде прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Сборную Узбекистана, выступившая на ответственных стартах более чем успешно, торжественно встретили в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова.
С 24 по 27 марта в Таиланде прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Сборную Узбекистана, выступившая на ответственных стартах более чем успешно, торжественно встретили в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Представителей гребли на байдарках и каноэ торжественно встретили в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ прошел в Таиланде с 24 по 27 марта. Сборную Узбекистана, успешно выступившую на ответственных стартах, торжественно встретили в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаС 24 по 27 марта в Таиланде прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Сборную Узбекистана, выступившая на ответственных стартах более чем успешно, торжественно встретили в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова.
С 24 по 27 марта в Таиланде прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Сборную Узбекистана, выступившая на ответственных стартах более чем успешно, торжественно встретили в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2022
С 24 по 27 марта в Таиланде прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Сборную Узбекистана, выступившая на ответственных стартах более чем успешно, торжественно встретили в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
На чемпионате Азии среди взрослых и молодёжи, узбекистанцы завоевали в общей сложности: 16 золотых, 19 серебряных и 8 бронзовых медалей.
В церемонии приняли участие заместитель министра Развития спорта Шахрилло Махмудов, ответственные лица Министерства обороны, Министерства энергетики, руководство Федерации Rowing& canoe Узбекистана, представители Республиканской школы Высшего спортивного мастерства по водным видам спорта, родные и близкие спортсменов.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаС 24 по 27 марта в Таиланде прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Сборную Узбекистана, выступившая на ответственных стартах более чем успешно, торжественно встретили в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова.
С 24 по 27 марта в Таиланде прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Сборную Узбекистана, выступившая на ответственных стартах более чем успешно, торжественно встретили в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2022
С 24 по 27 марта в Таиланде прошёл чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Сборную Узбекистана, выступившая на ответственных стартах более чем успешно, торжественно встретили в столичном международном аэропорту имени Ислама Каримова.
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Шахрилло Махмудов, поздравляя атлетов с достигнутыми успехами, пожелал им и впредь покорять пьедесталы почёта на самых крупных международных турнирах, в том числе и на Азиатских играх в Ханчжоу-2022.
Ранее сообщалось, что узбекистанские велоспортсмены стали вице-чемпионами. Команда из Узбекистана впервые удостоилась такого высокого результата в истории участия в чемпионатах Азии.
До этого узбекистанские тхэквондисты завоевали 7 медалей на клубном чемпионате Азии по тхэквондо в Иране.
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