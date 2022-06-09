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В ЕАЭС могут войти страны за пределами бывшего СССР – вице-премьер России

В ЕАЭС могут войти страны за пределами бывшего СССР – вице-премьер России

Оверчук: ЕАЭС формирует уважительные экономические отношения в Евразии.

2022-06-09T13:10+0500

2022-06-09T13:10+0500

2022-06-09T13:19+0500

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Россия не исключает возможности, что в будущем к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) могут присоединиться страны, не входившие в состав СССР. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на конференции в Нур-Султане "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС", передает Sputnik Казахстан.Вице-премьер РФ отметил преимущества ЕАЭС, которые, по мнению российских властей, определят его главенствующую роль в будущей глобальной системе мироустройства."Мы никому ничего не навязываем. ЕАЭС – это не попытка России, как это часто пытаются представить, ресоветизировать регион и восстановить Советский Союз", - подчеркнул Алексей Оверчук на конференции в Евразийском национальном университете.Он объяснил, что предлагает гармоничную экономическую программу, нацеленную на развитие независимых государств, входящих в союз. Страны-участницы ЕАЭС учитывают интересы друг друга и стараются понять и принять эти интересы."Знаете, я часто сталкиваюсь, общаясь с зарубежными коллегами, с неверием того, что на всех уровнях принятия решений в ЕАЭС вопросы решаются консенсусом. И здесь голос даже самой маленькой страны равен голосу самой большой страны. Никакие решения никогда не будут приняты, если хотя бы одна страна будет считать, что ее интерес не учитываются или игнорируются, такого не может быть", - заключил Оверчук.Читайте также:ЕАЭС, вероятно, подпишет соглашение о свободной торговле с одной страной

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