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В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
О погоде на сегодня читайте в нашем материале.
2022-06-09T08:29+0500
2022-06-09T08:29+0500
общество
узбекистан
погода
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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. В целом в Узбекистане будет ясная погода, лишь в горных районах возможен дождь, сообщает пресс-служба Узгидромета.По прогнозам синоптиков, в Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура днем 37-39°, ночью 20-22°.Во всех областях республики также небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью в среднем от 15 - 25°, днем от 32-42°.В горных районах переменная облачность, в отдельных местах возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.Читайте также: Узгидромет: каким будет июнь
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узбекистан, погода

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

08:29 09.06.2022
CC0 / pexels.com / Солнце и голубое небо
Солнце и голубое небо - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2022
CC0 / pexels.com /
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О погоде на сегодня читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. В целом в Узбекистане будет ясная погода, лишь в горных районах возможен дождь, сообщает пресс-служба Узгидромета.
По прогнозам синоптиков, в Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура днем 37-39°, ночью 20-22°.
Во всех областях республики также небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью в среднем от 15 - 25°, днем от 32-42°.
В горных районах переменная облачность, в отдельных местах возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.
Читайте также: Узгидромет: каким будет июнь
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