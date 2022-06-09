https://uz.sputniknews.ru/20220609/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-25145591.html

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня

О погоде на сегодня читайте в нашем материале.

2022-06-09T08:29+0500

2022-06-09T08:29+0500

2022-06-09T08:29+0500

общество

узбекистан

погода

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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. В целом в Узбекистане будет ясная погода, лишь в горных районах возможен дождь, сообщает пресс-служба Узгидромета.По прогнозам синоптиков, в Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура днем 37-39°, ночью 20-22°.Во всех областях республики также небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью в среднем от 15 - 25°, днем от 32-42°.В горных районах переменная облачность, в отдельных местах возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-15°, днем 24-29°.Читайте также: Узгидромет: каким будет июнь

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, погода