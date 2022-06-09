https://uz.sputniknews.ru/20220609/video-leonkov-rasskazal-pochemu-zapadnye-rszo-ne-pomogut-ukraine--25173787.html

Видео: Леонков рассказал, почему западные РСЗО не помогут Украине

Видео: Леонков рассказал, почему западные РСЗО не помогут Украине

Эксперт объяснил, отправят ли США все обещанные Украине системы залпового огня.

2022-06-09T19:12+0500

2022-06-09T19:12+0500

2022-06-09T19:12+0500

видео

украина

сша

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ВКС России применили на Украине четыре объединенных в единую сеть Су-57. Чем новейший российский истребитель так страшен для противника? Сможет ли Запад обучить украинцев управлению своими системами РСЗО? Поставят ли США все обещанные Украине системы залпового огня?Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Читайте также:Пленный солдат ВСУ рассказал, как его кинули “на мясо” — видео

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украина, видео, сша