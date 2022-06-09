Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220609/video-leonkov-rasskazal-pochemu-zapadnye-rszo-ne-pomogut-ukraine--25173787.html
Видео: Леонков рассказал, почему западные РСЗО не помогут Украине
Видео: Леонков рассказал, почему западные РСЗО не помогут Украине
Эксперт объяснил, отправят ли США все обещанные Украине системы залпового огня.
2022-06-09T19:12+0500
2022-06-09T19:12+0500
видео
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/09/25171663_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_f1a337d7daa424ceb244e3b4a5e32306.png
ВКС России применили на Украине четыре объединенных в единую сеть Су-57. Чем новейший российский истребитель так страшен для противника? Сможет ли Запад обучить украинцев управлению своими системами РСЗО? Поставят ли США все обещанные Украине системы залпового огня?Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Читайте также:Пленный солдат ВСУ рассказал, как его кинули “на мясо” — видео
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/09/25171663_319:0:1284:724_1920x0_80_0_0_33a1fae20ec30c820efdfa0a76eaa1ab.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, видео, сша

Видео: Леонков рассказал, почему западные РСЗО не помогут Украине

19:12 09.06.2022
© Sputnik
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Военный эксперт объяснил, отправят ли США все обещанные Украине системы залпового огня.
ВКС России применили на Украине четыре объединенных в единую сеть Су-57. Чем новейший российский истребитель так страшен для противника?
Сможет ли Запад обучить украинцев управлению своими системами РСЗО? Поставят ли США все обещанные Украине системы залпового огня?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Читайте также:
Пленный солдат ВСУ рассказал, как его кинули “на мясо” — видео
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0