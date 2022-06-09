https://uz.sputniknews.ru/20220609/vpervye-na-svet-poyavilas-cherepaxa-albinos-25143889.html

Впервые на свет появилась черепаха-альбинос

Впервые на свет появилась черепаха-альбинос

За появление в неволе и альбинизм событие называют двойным чудом.

2022-06-09T07:30+0500

2022-06-09T07:30+0500

2022-06-09T07:30+0500

это интересно

черепашка

ученые

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/08/25144236_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_338d60687e707745edf48e48a2fdeb04.jpg

Невиданный ранее детеныш-альбинос гигантской галапагосской черепахи впервые появился в зоопарке Швейцарии. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на информационные агентства мира.Маленький альбинос вылупился в мае и сразу стал достопримечательностью зоопарка.В заявлении зоопарка говорится: "Это первый случай в мире, когда галапагосская черепаха-альбинос родилась и содержалась в неволе. Но и в дикой природе особей-альбиносов никогда не наблюдалось".Гигантская галапагосская черепаха находится под угрозой исчезновения: на сегодня в живых осталось менее 15 тыс. особей. Любое рождение черепахи этого вида считается исключительным событием, но в данной истории произошло настоящее чудо: впервые в истории на свет появилась черепаха-альбинос.Если на каждые 20 тыс.человек приходится примерно один случай альбинизма, то у черепах – это один случай на 100 тыс.Интересный факт: галапагосская черепаха - крупнейшая из живущих ныне сухопутных черепах и десятая по весу среди всех живущих рептилий. Взрослая особь может весить более 400 кг и жить до 200 лет. Помимо того, она в состоянии до одного года обходиться без еды и воды, рассказали специалисты.Читайте также:Ученые впервые клонировали поросят с помощью робота

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

черепашка, ученые