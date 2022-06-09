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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20220609/vpervye-na-svet-poyavilas-cherepaxa-albinos-25143889.html
Впервые на свет появилась черепаха-альбинос
Впервые на свет появилась черепаха-альбинос
За появление в неволе и альбинизм событие называют двойным чудом.
2022-06-09T07:30+0500
2022-06-09T07:30+0500
это интересно
черепашка
ученые
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Невиданный ранее детеныш-альбинос гигантской галапагосской черепахи впервые появился в зоопарке Швейцарии. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на информационные агентства мира.Маленький альбинос вылупился в мае и сразу стал достопримечательностью зоопарка.В заявлении зоопарка говорится: "Это первый случай в мире, когда галапагосская черепаха-альбинос родилась и содержалась в неволе. Но и в дикой природе особей-альбиносов никогда не наблюдалось".Гигантская галапагосская черепаха находится под угрозой исчезновения: на сегодня в живых осталось менее 15 тыс. особей. Любое рождение черепахи этого вида считается исключительным событием, но в данной истории произошло настоящее чудо: впервые в истории на свет появилась черепаха-альбинос.Если на каждые 20 тыс.человек приходится примерно один случай альбинизма, то у черепах – это один случай на 100 тыс.Интересный факт: галапагосская черепаха - крупнейшая из живущих ныне сухопутных черепах и десятая по весу среди всех живущих рептилий. Взрослая особь может весить более 400 кг и жить до 200 лет. Помимо того, она в состоянии до одного года обходиться без еды и воды, рассказали специалисты.Читайте также:Ученые впервые клонировали поросят с помощью робота
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черепашка, ученые

Впервые на свет появилась черепаха-альбинос

07:30 09.06.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIЧерепаха-альбинос
Черепаха-альбинос - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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За появление в неволе и альбинизм событие называют двойным чудом.
Невиданный ранее детеныш-альбинос гигантской галапагосской черепахи впервые появился в зоопарке Швейцарии. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на информационные агентства мира.
Маленький альбинос вылупился в мае и сразу стал достопримечательностью зоопарка.
В заявлении зоопарка говорится: "Это первый случай в мире, когда галапагосская черепаха-альбинос родилась и содержалась в неволе. Но и в дикой природе особей-альбиносов никогда не наблюдалось".
Гигантская галапагосская черепаха находится под угрозой исчезновения: на сегодня в живых осталось менее 15 тыс. особей. Любое рождение черепахи этого вида считается исключительным событием, но в данной истории произошло настоящее чудо: впервые в истории на свет появилась черепаха-альбинос.
Если на каждые 20 тыс.человек приходится примерно один случай альбинизма, то у черепах – это один случай на 100 тыс.
Интересный факт: галапагосская черепаха - крупнейшая из живущих ныне сухопутных черепах и десятая по весу среди всех живущих рептилий. Взрослая особь может весить более 400 кг и жить до 200 лет. Помимо того, она в состоянии до одного года обходиться без еды и воды, рассказали специалисты.
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