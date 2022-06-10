https://uz.sputniknews.ru/20220610/abduxalikov-rasskazal-chto-tashkentskiy-kinofestival-dast-studentam-25208878.html

Абдухаликов рассказал, что Ташкентский кинофестиваль даст студентам

Абдухаликов рассказал, что Ташкентский кинофестиваль даст студентам

Знаменитые кинодеятели из разных стран покажут мастер-классы для студентов.

2022-06-10T17:04+0500

2022-06-10T17:04+0500

2022-06-10T17:13+0500

культура

ташкентский кинофестиваль

студенты

фирдавс абдухаликов

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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Ташкентском филиале ВГИКа прошла встреча студентов четырех столичных вузов с Генеральным директором Агентства кинематографии Фирдавсом Абдухаликовым, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие объединило студентов Государственного института искусств и культуры, Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода и Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий и ташкентского филиала ВГИКа.На встрече состоялась презентация IV Международного Ташкентского кинофестиваля, на котором обсуждалось участие начинающих кинематографистов."Фестиваль "Жемчужина шелкового пути", возрожденный по инициативе Шавката Мирзиёева, ставит перед собой важные задачи. И одна из них – вовлекать молодежь в организацию и проведение фестиваля. Президент Узбекистана четко обозначил перед всеми министерствами и ведомствами страны первостепенную цель – трудоустроить студентов. Наряду с образованием важна профессиональная практика и, конечно, получение дополнительного заработка", - отметил в своем вступительном слове Фирдавс Абдухаликов.Затем он рассказал о возможностях, которые Ташкентский кинофестиваль предоставит студенческой молодежи.В первую очередь, это шанс стать участниками уникального проекта "Кино за пять дней", который уже традиционно проходит в рамках фестиваля. В этом году в конкурсе будут участвовать только студенты из 25 стран мира. Они будут ездить по регионам Узбекистана и создавать фильмы на тему "Узбекистан – жемчужина Великого шелкового пути". В этот раз упор больше делается на страны Центральной Азии и Великого Шелкового пути."Мы укрепляем связи с известными мировыми киношколами и вузами, в которых есть направление "кино и телевидение". Студентов этих учебных заведений пригласят участвовать в конкурсе. В Узбекистане студенты Государственного института искусств и культуры, Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода и Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий и ташкентского филиала ВГИКа смогут стать участниками проекта на контрактной основе", - пояснил Фирдавс Абдухаликов.В этом году усилят образовательный блок. В XIV кинофестивале знаменитые кинодеятели из разных стран покажут серии мастер-классов для студентов. Режиссеры, актеры и продюсеры с мировыми именами поделятся с молодежью своим опытом, проведут публичные дискуссии и панели, бизнес-лекции и демонстрации возможностей новых технологий в кинопроизводстве.И, наконец, третьей возможностью для студентов станет шанс непосредственно поработать в штабе фестиваля. Молодые люди смогут помочь в работе пресс-службы, сопровождать гостей, выступить в роли переводчика, фотографа, оператора. Эта работа оплачивается, и, конечно, ребята приобретут бесценный опыт организации крупных международных мероприятий.Читайте также:Узбекистан и Беларусь снимают совместный фильм о борьбе с фашизмом

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ташкентский кинофестиваль, студенты, фирдавс абдухаликов