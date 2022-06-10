https://uz.sputniknews.ru/20220610/abduxalikov-rasskazal-chto-tashkentskiy-kinofestival-dast-studentam-25208878.html
Абдухаликов рассказал, что Ташкентский кинофестиваль даст студентам
Абдухаликов рассказал, что Ташкентский кинофестиваль даст студентам
Знаменитые кинодеятели из разных стран покажут мастер-классы для студентов.
2022-06-10T17:04+0500
2022-06-10T17:04+0500
2022-06-10T17:13+0500
культура
ташкентский кинофестиваль
студенты
фирдавс абдухаликов
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. В Ташкентском филиале ВГИКа прошла встреча студентов четырех столичных вузов с Генеральным директором Агентства кинематографии Фирдавсом Абдухаликовым, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие объединило студентов Государственного института искусств и культуры, Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода и Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий и ташкентского филиала ВГИКа.На встрече состоялась презентация IV Международного Ташкентского кинофестиваля, на котором обсуждалось участие начинающих кинематографистов."Фестиваль "Жемчужина шелкового пути", возрожденный по инициативе Шавката Мирзиёева, ставит перед собой важные задачи. И одна из них – вовлекать молодежь в организацию и проведение фестиваля. Президент Узбекистана четко обозначил перед всеми министерствами и ведомствами страны первостепенную цель – трудоустроить студентов. Наряду с образованием важна профессиональная практика и, конечно, получение дополнительного заработка", - отметил в своем вступительном слове Фирдавс Абдухаликов.Затем он рассказал о возможностях, которые Ташкентский кинофестиваль предоставит студенческой молодежи.В первую очередь, это шанс стать участниками уникального проекта "Кино за пять дней", который уже традиционно проходит в рамках фестиваля. В этом году в конкурсе будут участвовать только студенты из 25 стран мира. Они будут ездить по регионам Узбекистана и создавать фильмы на тему "Узбекистан – жемчужина Великого шелкового пути". В этот раз упор больше делается на страны Центральной Азии и Великого Шелкового пути."Мы укрепляем связи с известными мировыми киношколами и вузами, в которых есть направление "кино и телевидение". Студентов этих учебных заведений пригласят участвовать в конкурсе. В Узбекистане студенты Государственного института искусств и культуры, Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода и Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий и ташкентского филиала ВГИКа смогут стать участниками проекта на контрактной основе", - пояснил Фирдавс Абдухаликов.В этом году усилят образовательный блок. В XIV кинофестивале знаменитые кинодеятели из разных стран покажут серии мастер-классов для студентов. Режиссеры, актеры и продюсеры с мировыми именами поделятся с молодежью своим опытом, проведут публичные дискуссии и панели, бизнес-лекции и демонстрации возможностей новых технологий в кинопроизводстве.И, наконец, третьей возможностью для студентов станет шанс непосредственно поработать в штабе фестиваля. Молодые люди смогут помочь в работе пресс-службы, сопровождать гостей, выступить в роли переводчика, фотографа, оператора. Эта работа оплачивается, и, конечно, ребята приобретут бесценный опыт организации крупных международных мероприятий.Читайте также:Узбекистан и Беларусь снимают совместный фильм о борьбе с фашизмом
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ташкентский кинофестиваль, студенты, фирдавс абдухаликов
Абдухаликов рассказал, что Ташкентский кинофестиваль даст студентам
17:04 10.06.2022 (обновлено: 17:13 10.06.2022)
В XIV кинофестивале знаменитые кинодеятели из разных стран покажут серии мастер-классов для студентов. А еще ребята смогут поработать в штабе фестиваля.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
В Ташкентском филиале ВГИКа прошла встреча студентов четырех столичных вузов с Генеральным директором Агентства кинематографии Фирдавсом Абдухаликовым, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Мероприятие объединило студентов Государственного института искусств и культуры, Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода и Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий и ташкентского филиала ВГИКа.
На встрече состоялась презентация IV Международного Ташкентского кинофестиваля, на котором обсуждалось участие начинающих кинематографистов.
"Фестиваль "Жемчужина шелкового пути", возрожденный по инициативе Шавката Мирзиёева, ставит перед собой важные задачи. И одна из них – вовлекать молодежь в организацию и проведение фестиваля. Президент Узбекистана четко обозначил перед всеми министерствами и ведомствами страны первостепенную цель – трудоустроить студентов. Наряду с образованием важна профессиональная практика и, конечно, получение дополнительного заработка", - отметил в своем вступительном слове Фирдавс Абдухаликов.
Затем он рассказал о возможностях, которые Ташкентский кинофестиваль предоставит студенческой молодежи.
В первую очередь, это шанс стать участниками уникального проекта "Кино за пять дней", который уже традиционно проходит в рамках фестиваля. В этом году в конкурсе будут участвовать только студенты из 25 стран мира.
Они будут ездить по регионам Узбекистана и создавать фильмы на тему "Узбекистан – жемчужина Великого шелкового пути". В этот раз упор больше делается на страны Центральной Азии и Великого Шелкового пути.
"Мы укрепляем связи с известными мировыми киношколами и вузами, в которых есть направление "кино и телевидение". Студентов этих учебных заведений пригласят участвовать в конкурсе. В Узбекистане студенты Государственного института искусств и культуры, Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода и Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий и ташкентского филиала ВГИКа смогут стать участниками проекта на контрактной основе", - пояснил Фирдавс Абдухаликов.
В этом году усилят образовательный блок. В XIV кинофестивале знаменитые кинодеятели из разных стран покажут серии мастер-классов для студентов. Режиссеры, актеры и продюсеры с мировыми именами поделятся с молодежью своим опытом, проведут публичные дискуссии и панели, бизнес-лекции и демонстрации возможностей новых технологий в кинопроизводстве.
И, наконец, третьей возможностью для студентов станет шанс непосредственно поработать в штабе фестиваля. Молодые люди смогут помочь в работе пресс-службы, сопровождать гостей, выступить в роли переводчика, фотографа, оператора. Эта работа оплачивается, и, конечно, ребята приобретут бесценный опыт организации крупных международных мероприятий.