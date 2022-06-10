https://uz.sputniknews.ru/20220610/opyt-filiala-rossiyskogo-universiteta-budut-primenyat-v-vuzax-uzbekistana-25213234.html

Опыт филиала российского университета будут применять в вузах Узбекистана

Опыт филиала российского университета будут применять в вузах Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев поручил Министерству высшего образования внедрить практику филиала университета имени Менделеева по всей республике.

2022-06-10T18:32+0500

2022-06-10T18:32+0500

2022-06-10T18:32+0500

общество

энергетика

филиал российского химико-технологического университета имени д. и. менделеева в ташкенте

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Опыт использования зеленой энергетики филиала Российского химико-технологического университета имени Менделеева в Узбекистане будут внедрять во всех вузах республики. Такое распоряжение дал президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания по вопросам возобновляемых источников энергии.Как сообщает пресс-служба главы государства, филиал российского вуза установил у себя солнечные панели мощностью 100 кВт/ч, которое позволяет филиалу получать 200 тыс. кВт/ч электричества в год. Благодаря солнечным панелям и установленным в здании 36 водонагревателей, и экономит за год до 2 млрд сумов в год.Президент поручил Министерству высшего образования внедрить эту практику во всех вузах республики до конца 2022 года.Кроме того, глава государства заявил, что необходимо перевести здания министерств и ведомств, хокимиятов на альтернативную энергию. Соответствующие службы должны разработать программу снижения затрат электрической и тепловой энергии не менее чем на 25%.По словам президента, по словам главы государства, сейчас население испытывает потребность не менее чем в 2-3 млрд кВт/ч электроэнергии, а в ближайшие пять лет этот спрос вырастет еще на 10 млрд кВт/ч. Поэтому так важно внедрять альтернативные источники энергии.В ходе совещания Шавкат Мирзиёев озвучил и ряд других мер по использованию зеленой энергетики в республике.Читайте также: Как Узбекистан будет развивать энергетику будущего

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энергетика, филиал российского химико-технологического университета имени д. и. менделеева в ташкенте, шавкат мирзиёев