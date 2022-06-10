https://uz.sputniknews.ru/20220610/v-tashkente-10-iyunya-perekroyut-neskolko-ulits-25205929.html
В Ташкенте 10 июня перекроют несколько улиц
В Ташкенте 10 июня перекроют несколько улиц
Некоторые улицы закроют в связи с проведением концерта.
2022-06-10T15:52+0500
2022-06-10T15:52+0500
2022-06-10T15:52+0500
общество
ташкент
узбекистан
дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/17/23515518_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_06843a90597474fb699198e516dc7587.jpg
ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. В Ташкенте временно ограничат автомобильное движение по нескольким улица в связи с проведением праздничного концерта, посвященного 85-летию Государственной консерватории Узбекистана, сообщили в пресс-службе МВД.Участок дороги от пересечения улиц Алмазар — Ислама Каримова до пересечения улиц Алмазар — Навои будет ограничен 10 июня с 18:30 до 23:00, говорится в сообщении.Читайте также:Сели, град и дожди: экстренное предупреждение от синоптиковВ Самарканде стала доступна аренда электрокаров
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/17/23515518_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a35a0eccfbf7d4df699b24471bd0cb83.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, узбекистан, дорога
В Ташкенте 10 июня перекроют несколько улиц
Некоторые улицы в столице будут временно закрыты из-за концерта.
ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik.
В Ташкенте временно ограничат автомобильное движение по нескольким улица в связи с проведением праздничного концерта, посвященного 85-летию Государственной консерватории Узбекистана, сообщили в пресс-службе
МВД.
Участок дороги от пересечения улиц Алмазар — Ислама Каримова до пересечения улиц Алмазар — Навои будет ограничен 10 июня с 18:30 до 23:00, говорится в сообщении.