https://uz.sputniknews.ru/20220610/v-tashkente-10-iyunya-perekroyut-neskolko-ulits-25205929.html

В Ташкенте 10 июня перекроют несколько улиц

В Ташкенте 10 июня перекроют несколько улиц

Некоторые улицы закроют в связи с проведением концерта.

2022-06-10T15:52+0500

2022-06-10T15:52+0500

2022-06-10T15:52+0500

общество

ташкент

узбекистан

дорога

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ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. В Ташкенте временно ограничат автомобильное движение по нескольким улица в связи с проведением праздничного концерта, посвященного 85-летию Государственной консерватории Узбекистана, сообщили в пресс-службе МВД.Участок дороги от пересечения улиц Алмазар — Ислама Каримова до пересечения улиц Алмазар — Навои будет ограничен 10 июня с 18:30 до 23:00, говорится в сообщении.Читайте также:Сели, град и дожди: экстренное предупреждение от синоптиковВ Самарканде стала доступна аренда электрокаров

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ташкент, узбекистан, дорога