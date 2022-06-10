https://uz.sputniknews.ru/20220610/v-uzbekistane-otmechayut-30-letie-kazaxskogo-natsionalnogo-kulturnogo-tsentra-25190882.html

В Узбекистане отмечают 30-летие Казахского национального культурного центра

В Узбекистане отмечают 30-летие Казахского национального культурного центра

В Узбекистане проживают более 800 тысяч этнических казахов.

2022-06-10T11:24+0500

2022-06-10T11:24+0500

2022-06-10T11:24+0500

культура

центр

узбекистан

казахстан

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ТАШКЕНТ, 10 июня — Sputnik. В столице проходят юбилейные мероприятия к 30-летию Казахского национального культурного центра (НКЦ). Об этом сообщает пресс-служба Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Узбекистана.По данным пресс-службы ведомства, Казахский НКЦ Узбекистана создан в 1992 году в целях сохранения духовного наследия, языка, культуры, традиций и обычаев казахского народа. В настоящее время казахские культурные центры функционируют в восьми регионах страны: Каракалпакстане, Бухарской, Джизакской, Навоийской, Сырдарьинской, Хорезмской, Ташкентской областях и Ташкенте. Всего в Узбекистане проживает более 800 тыс. казахов.Юбилейная дата — 30-летие Казахского НКЦ – широко отмечается по всей республике. Началом торжеств стала церемония возложения цветов к памятникам семье Шоахмада Шомахмудова и казахского писателя Абая Кунанбаева. Во Дворце искусств "Туркистон" пройдут выставки произведений известных казахстанских художников, писателей и ремесленников. Международная научно-практическая конференция на тему "Казахи Узбекистана: вклад в экономику, науку и культуру", состоится в Национальном университете Узбекистана. Там же пройдет презентация книги "История и культурная жизнь ташкентских казахов". Завершением мероприятий станет гала-концерт с участием артистов из Узбекистана и Казахстана во Дворце искусств "Туркистон".Напомним: по данным комитета, в республике проживают представители 130 наций и народностей. Сегодня комитет сотрудничает со 151 национально-культурным центром, 38 обществами дружбы и 38 обществами соотечественников за рубежом.Правительство разрабатывает проект дорожной карты по реализации Концепции государственной политики в сфере межнациональных отношений на 2022-2024 годы. Цель документа – укреплять межнациональное согласие в обществе и развивать дружественных отношений с зарубежными странами.Читайте также:Частичка души двух народов: в Москве стартовали дни культуры Узбекистана — видео

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