https://uz.sputniknews.ru/20220611/25215875.html

Проверенный рецепт от отечности ног

Проверенный рецепт от отечности ног

Простой травяной чай поможет избавиться от отеков в жару.

2022-06-11T08:00+0500

2022-06-11T08:00+0500

2022-06-11T08:00+0500

это интересно

рецепт

чай

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Летом в жару проблема отечности ног стоит особенно остро. Скапливающаяся жидкость оказывает нагрузку на суставы, мешает повседневной деятельности, создает неприятные ощущения при ходьбе.Отекать ноги могут из-за физиологических процессов, жары, беременности, различных заболеваний, вредных привычек. Наши коллеги из Sputnik Сербия предлагают вам проверенный рецепт от отечности ног.Чай с петрушкойСтоловую ложку измельченных листьев петрушки залейте 400 миллилитрами 500 миллилитров кипятка. Накройте и оставьте на ночь, минимум на десять часов. Утром процедить, затем добавить сок одного лимона. Полученный чай процедите на три части и выпейте в течение дня. Чай следует пить два дня подряд, а затем перерыв в три-четыре дня.Смузи с петрушкойПромойте 60 граммов свежей петрушки под струей чуть теплой воды, а затем мелко нарежьте. Можно измельчить зелень блендером. В получившуюся массу выжмите сок одного лимона, добавьте 250 миллилитров воды и все перемешайте. Пейте такой напиток пять дней подряд, а затем сделайте перерыв не менее десяти дней.Корень петрушкиИзмельчите корень петрушки, залейте кипятком. Накройте и оставьте на ночь. Процедите, добавьте сок лимона и пейте три раза в день. Не стоит добавлять в напиток сахар, мед или даже стевию. Пейте такой чай до полного исчезновения отечности.Читайте также: Чем полезна рукола

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рецепт, чай