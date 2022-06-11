https://uz.sputniknews.ru/20220611/25215875.html
Проверенный рецепт от отечности ног
Проверенный рецепт от отечности ног
Простой травяной чай поможет избавиться от отеков в жару.
2022-06-11T08:00+0500
2022-06-11T08:00+0500
2022-06-11T08:00+0500
это интересно
рецепт
чай
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Летом в жару проблема отечности ног стоит особенно остро. Скапливающаяся жидкость оказывает нагрузку на суставы, мешает повседневной деятельности, создает неприятные ощущения при ходьбе.Отекать ноги могут из-за физиологических процессов, жары, беременности, различных заболеваний, вредных привычек. Наши коллеги из Sputnik Сербия предлагают вам проверенный рецепт от отечности ног.Чай с петрушкойСтоловую ложку измельченных листьев петрушки залейте 400 миллилитрами 500 миллилитров кипятка. Накройте и оставьте на ночь, минимум на десять часов. Утром процедить, затем добавить сок одного лимона. Полученный чай процедите на три части и выпейте в течение дня. Чай следует пить два дня подряд, а затем перерыв в три-четыре дня.Смузи с петрушкойПромойте 60 граммов свежей петрушки под струей чуть теплой воды, а затем мелко нарежьте. Можно измельчить зелень блендером. В получившуюся массу выжмите сок одного лимона, добавьте 250 миллилитров воды и все перемешайте. Пейте такой напиток пять дней подряд, а затем сделайте перерыв не менее десяти дней.Корень петрушкиИзмельчите корень петрушки, залейте кипятком. Накройте и оставьте на ночь. Процедите, добавьте сок лимона и пейте три раза в день. Не стоит добавлять в напиток сахар, мед или даже стевию. Пейте такой чай до полного исчезновения отечности.Читайте также: Чем полезна рукола
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MIA „Rosiya Segodnya“
рецепт, чай
Проверенный рецепт от отечности ног
Простой травяной чай поможет избавиться от отеков в жару.
Летом в жару проблема отечности ног стоит особенно остро. Скапливающаяся жидкость оказывает нагрузку на суставы, мешает повседневной деятельности, создает неприятные ощущения при ходьбе.
Отекать ноги могут из-за физиологических процессов, жары, беременности, различных заболеваний, вредных привычек. Наши коллеги из Sputnik Сербия
предлагают вам проверенный рецепт от отечности ног.
Чай с петрушкой
Столовую ложку измельченных листьев петрушки залейте 400 миллилитрами 500 миллилитров кипятка. Накройте и оставьте на ночь, минимум на десять часов. Утром процедить, затем добавить сок одного лимона. Полученный чай процедите на три части и выпейте в течение дня. Чай следует пить два дня подряд, а затем перерыв в три-четыре дня.
Смузи с петрушкой
Промойте 60 граммов свежей петрушки под струей чуть теплой воды, а затем мелко нарежьте. Можно измельчить зелень блендером. В получившуюся массу выжмите сок одного лимона, добавьте 250 миллилитров воды и все перемешайте. Пейте такой напиток пять дней подряд, а затем сделайте перерыв не менее десяти дней.
Корень петрушки
Измельчите корень петрушки, залейте кипятком. Накройте и оставьте на ночь. Процедите, добавьте сок лимона и пейте три раза в день. Не стоит добавлять в напиток сахар, мед или даже стевию. Пейте такой чай до полного исчезновения отечности.