https://uz.sputniknews.ru/20220611/baxtier-xakimov-rasskazal-o-buduschem-shos--25225689.html

Бахтиер Хакимов рассказал о будущем ШОС

Бахтиер Хакимов рассказал о будущем ШОС

Ряд стран заинтересован вступить в ШОС или получить статус наблюдателя, рассказал специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

2022-06-11T15:59+0500

2022-06-11T15:59+0500

2022-06-11T15:59+0500

политика

шос

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/08/23853278_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_a073af7b13b2d5aad0b65557e4ccd49e.jpg

ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Каким будет будущее Шанхайской организации сотрудничества? Этот вопрос 10 июня обсуждали в посольстве Узбекистана в Москве на брифинге, посвященном председательству Узбекистана в ШОС, а также двадцатилетию принятия Хариии организации (напомним, документ приняли 6 июня 2002 года). Июнь выдался богатым на знаменательные даты, отметил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Помимо двадцатилетия хартии, 15 июня ШОС отмечает день рождения - 21 год со дня основания. Российская Федерация, страна-участница ШОС, 12 июня отмечает государственный праздник - День России. Важно, что за двадцать лет ШОС стала важным субъектом мировой политики, о чем говорит следующий факт: государства, входящие в организацию, воспринимают как надежных и стабильных партнеров, подчеркнул Асадов. О задачах ШОС, в свою очередь, рассказал специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Интерес к ШОС со стороны других государств растет, добавил Хакимов. Во многом на развитие организации влияет и успешное председательство Узбекистана, добавил он. С его мнением согласен и директор сводного информационно-аналитического департамента министерства иностранных дел Узбекистана Фаррух Турсунов. По мнению Турсунова, председательство Узбекистана на сегодняшний день вошло в активную фазу. Особое внимание важно уделять возрождению вопросам Афганистана, считает он, поскольку сегодняшний день требует от ШОС вовлечения Кабула в региональные инициативы.Читайте также: На Молодежном совете ШОС Узбекистан предложил несколько инициатив

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шос, узбекистан