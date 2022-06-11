https://uz.sputniknews.ru/20220611/baxtier-xakimov-rasskazal-o-buduschem-shos--25225689.html
Бахтиер Хакимов рассказал о будущем ШОС
Бахтиер Хакимов рассказал о будущем ШОС
Ряд стран заинтересован вступить в ШОС или получить статус наблюдателя, рассказал специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
2022-06-11T15:59+0500
2022-06-11T15:59+0500
2022-06-11T15:59+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Каким будет будущее Шанхайской организации сотрудничества? Этот вопрос 10 июня обсуждали в посольстве Узбекистана в Москве на брифинге, посвященном председательству Узбекистана в ШОС, а также двадцатилетию принятия Хариии организации (напомним, документ приняли 6 июня 2002 года). Июнь выдался богатым на знаменательные даты, отметил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Помимо двадцатилетия хартии, 15 июня ШОС отмечает день рождения - 21 год со дня основания. Российская Федерация, страна-участница ШОС, 12 июня отмечает государственный праздник - День России. Важно, что за двадцать лет ШОС стала важным субъектом мировой политики, о чем говорит следующий факт: государства, входящие в организацию, воспринимают как надежных и стабильных партнеров, подчеркнул Асадов. О задачах ШОС, в свою очередь, рассказал специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов. Интерес к ШОС со стороны других государств растет, добавил Хакимов. Во многом на развитие организации влияет и успешное председательство Узбекистана, добавил он. С его мнением согласен и директор сводного информационно-аналитического департамента министерства иностранных дел Узбекистана Фаррух Турсунов. По мнению Турсунова, председательство Узбекистана на сегодняшний день вошло в активную фазу. Особое внимание важно уделять возрождению вопросам Афганистана, считает он, поскольку сегодняшний день требует от ШОС вовлечения Кабула в региональные инициативы.Читайте также: На Молодежном совете ШОС Узбекистан предложил несколько инициатив
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шос, узбекистан
Бахтиер Хакимов рассказал о будущем ШОС
Ряд стран заинтересован вступить в ШОС или получить статус наблюдателя, рассказал специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Каким будет будущее Шанхайской организации сотрудничества? Этот вопрос 10 июня обсуждали в посольстве Узбекистана в Москве на брифинге, посвященном председательству Узбекистана в ШОС, а также двадцатилетию принятия Хариии организации (напомним, документ приняли 6 июня 2002 года).
Июнь выдался богатым на знаменательные даты, отметил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Помимо двадцатилетия хартии, 15 июня ШОС отмечает день рождения - 21 год со дня основания. Российская Федерация, страна-участница ШОС, 12 июня отмечает государственный праздник - День России.
Важно, что за двадцать лет ШОС стала важным субъектом мировой политики, о чем говорит следующий факт: государства, входящие в организацию, воспринимают как надежных и стабильных партнеров, подчеркнул Асадов.
О задачах ШОС, в свою очередь, рассказал специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
"Главнейшая задача ШОС – формировать уникальный круг партнеров, который сможет вложить больший вклад в безопасность устойчивого развития Евразии", - заявил он в своем выступлении.
Интерес к ШОС со стороны других государств растет, добавил Хакимов.
"На сегодняшний день ШОС объединяет 18 стран. Однако интерес вступления в организацию еще проявляют Сирия и Бангладеш. Также решается вопрос о предоставлении статуса партнера по диалогу Бахрейну. Обсуждается предоставление статуса наблюдателя Азербайджану и Армении. ШОС продвигается и развивается успешно", - сказал Бахтиер Хакимов.
Во многом на развитие организации влияет и успешное председательство Узбекистана, добавил он.
С его мнением согласен и директор сводного информационно-аналитического департамента министерства иностранных дел Узбекистана Фаррух Турсунов. По мнению Турсунова, председательство Узбекистана на сегодняшний день вошло в активную фазу. Особое внимание важно уделять возрождению вопросам Афганистана, считает он, поскольку сегодняшний день требует от ШОС вовлечения Кабула в региональные инициативы.