Как художники видят Ташкент - фото

ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik.В Ташкенте подведут итоги фестиваля изобразительного искусства "Tashkent Art Fest – 2022", стартовавшего 6 июня. В рамках проекта 500 художников делились своим видением Ташкента на холсте. Сегодня и завтра в парке "Голубые купола" пройдет закрытие фестиваля, а также церемония награждения.В связи с этим в парке развернулась подготовка к выставке самых ярких работ участников. Художники борются за следующие призы: поездка в Третьяковскую галерею в Москве, поездка в музей "Лувр" в Абу-Даби и поездка в Музей Савицкого в городе Нукусе. Какие работы будут представлены на выставке, смотрите в фотоленте Sputnik.Читайте также: В Узбекистане стартовал фестиваль кукольных театров
500 художников делятся своим видением столицы в парке "Голубые купола".
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik.В Ташкенте подведут итоги фестиваля изобразительного искусства "Tashkent Art Fest – 2022", стартовавшего 6 июня. В рамках проекта 500 художников делились своим видением Ташкента на холсте.
Сегодня и завтра в парке "Голубые купола" пройдет закрытие фестиваля, а также церемония награждения.
В связи с этим в парке развернулась подготовка к выставке самых ярких работ участников. Художники борются за следующие призы: поездка в Третьяковскую галерею в Москве, поездка в музей "Лувр" в Абу-Даби и поездка в Музей Савицкого в городе Нукусе.
Какие работы будут представлены на выставке, смотрите в фотоленте Sputnik.