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https://uz.sputniknews.ru/20220611/kak-xudojniki-vidyat-tashkent---foto-25223916.html
Как художники видят Ташкент - фото
Как художники видят Ташкент - фото
500 художников делятся своим видением столицы в парке "Голубые купола".
2022-06-11T15:18+0500
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общество
культура
ташкент
фестиваль
художники
искусство
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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik.В Ташкенте подведут итоги фестиваля изобразительного искусства "Tashkent Art Fest – 2022", стартовавшего 6 июня. В рамках проекта 500 художников делились своим видением Ташкента на холсте. Сегодня и завтра в парке "Голубые купола" пройдет закрытие фестиваля, а также церемония награждения.В связи с этим в парке развернулась подготовка к выставке самых ярких работ участников. Художники борются за следующие призы: поездка в Третьяковскую галерею в Москве, поездка в музей "Лувр" в Абу-Даби и поездка в Музей Савицкого в городе Нукусе. Какие работы будут представлены на выставке, смотрите в фотоленте Sputnik.Читайте также: В Узбекистане стартовал фестиваль кукольных театров
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культура, ташкент, фестиваль, художники, искусство, фото

Как художники видят Ташкент - фото

15:18 11.06.2022 (обновлено: 15:19 11.06.2022)
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500 художников делятся своим видением столицы в парке "Голубые купола".
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik.В Ташкенте подведут итоги фестиваля изобразительного искусства "Tashkent Art Fest – 2022", стартовавшего 6 июня. В рамках проекта 500 художников делились своим видением Ташкента на холсте.
Сегодня и завтра в парке "Голубые купола" пройдет закрытие фестиваля, а также церемония награждения.
В связи с этим в парке развернулась подготовка к выставке самых ярких работ участников. Художники борются за следующие призы: поездка в Третьяковскую галерею в Москве, поездка в музей "Лувр" в Абу-Даби и поездка в Музей Савицкого в городе Нукусе.
Какие работы будут представлены на выставке, смотрите в фотоленте Sputnik.
Фестиваль изобразительного искусства Tashkent Art Fest – 2022 - Sputnik Узбекистан
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Фестиваль изобразительного искусства Tashkent Art Fest – 2022 - Sputnik Узбекистан
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Фестиваль изобразительного искусства Tashkent Art Fest – 2022 - Sputnik Узбекистан
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Фестиваль изобразительного искусства Tashkent Art Fest – 2022 - Sputnik Узбекистан
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Фестиваль изобразительного искусства Tashkent Art Fest – 2022 - Sputnik Узбекистан
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Фестиваль изобразительного искусства Tashkent Art Fest – 2022 - Sputnik Узбекистан
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Читайте также: В Узбекистане стартовал фестиваль кукольных театров
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