https://uz.sputniknews.ru/20220611/kak-xudojniki-vidyat-tashkent---foto-25223916.html

Как художники видят Ташкент - фото

Как художники видят Ташкент - фото

500 художников делятся своим видением столицы в парке "Голубые купола".

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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik.В Ташкенте подведут итоги фестиваля изобразительного искусства "Tashkent Art Fest – 2022", стартовавшего 6 июня. В рамках проекта 500 художников делились своим видением Ташкента на холсте. Сегодня и завтра в парке "Голубые купола" пройдет закрытие фестиваля, а также церемония награждения.В связи с этим в парке развернулась подготовка к выставке самых ярких работ участников. Художники борются за следующие призы: поездка в Третьяковскую галерею в Москве, поездка в музей "Лувр" в Абу-Даби и поездка в Музей Савицкого в городе Нукусе. Какие работы будут представлены на выставке, смотрите в фотоленте Sputnik.Читайте также: В Узбекистане стартовал фестиваль кукольных театров

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культура, ташкент, фестиваль, художники, искусство, фото