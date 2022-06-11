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Киев с Западом провоцируют голод в мире – Рогозин
Киев с Западом провоцируют голод в мире – Рогозин
Украина блокирует подходы к своим портам, заявил Дмитрий Рогозин
2022-06-11T21:30+0500
2022-06-11T21:30+0500
2022-06-11T21:30+0500
россия
дмитрий рогозин
украина
зерно
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Киев вместе с Западом препятствуют вывозу зерна с Украины, таким образом провоцируя голод, заявил гендиректор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" , сообщает Sputnik Грузия."Ну и, конечно, Запад со своей политикой санкций, который не дает на судах, которые принадлежат России, которые находятся в морском реестре Российской Федерации, вывозить это зерно", – добавил он.Между тем, по словам Дмитрия Рогозина, РФ ожидает прекрасный урожай, что уже сейчас видно по спутниковым снимкам полей.Читайте также: В Канаде подтвердили усталость Запада от Украины
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дмитрий рогозин, украина, зерно
Киев с Западом провоцируют голод в мире – Рогозин
Украина блокирует подходы к своим портам, заявил Дмитрий Рогозин
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik.
Киев вместе с Западом препятствуют вывозу зерна с Украины, таким образом провоцируя голод, заявил гендиректор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" , сообщает Sputnik Грузия
.
"Вывозу мешает только, по сути дела, преступная линия Украины, которая блокирует подходы к своим портам, и они как собака на сене себя ведут и фактически провоцируют голод", – сказал Рогозин.
"Ну и, конечно, Запад со своей политикой санкций, который не дает на судах, которые принадлежат России, которые находятся в морском реестре Российской Федерации, вывозить это зерно", – добавил он.
Между тем, по словам Дмитрия Рогозина, РФ ожидает прекрасный урожай, что уже сейчас видно по спутниковым снимкам полей.