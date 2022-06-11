https://uz.sputniknews.ru/20220611/kiev-s-zapadom-provotsiruyut-golod-v-mire--rogozin-25228805.html

Киев с Западом провоцируют голод в мире – Рогозин

Киев с Западом провоцируют голод в мире – Рогозин

Украина блокирует подходы к своим портам, заявил Дмитрий Рогозин

2022-06-11T21:30+0500

2022-06-11T21:30+0500

2022-06-11T21:30+0500

россия

дмитрий рогозин

украина

зерно

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Киев вместе с Западом препятствуют вывозу зерна с Украины, таким образом провоцируя голод, заявил гендиректор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24" , сообщает Sputnik Грузия."Ну и, конечно, Запад со своей политикой санкций, который не дает на судах, которые принадлежат России, которые находятся в морском реестре Российской Федерации, вывозить это зерно", – добавил он.Между тем, по словам Дмитрия Рогозина, РФ ожидает прекрасный урожай, что уже сейчас видно по спутниковым снимкам полей.Читайте также: В Канаде подтвердили усталость Запада от Украины

россия

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дмитрий рогозин, украина, зерно