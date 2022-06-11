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В Канаде подтвердили усталость Запада от Украины
В Канаде подтвердили усталость Запада от Украины
Канадский сенатор заявил украинским журналистам, что некоторые страны Запада устали от Киева. Ранее об этом же говорил Зеленский.
2022-06-11T17:21+0500
2022-06-11T17:21+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер в эфире "Украина 24" подтвердил, что некоторые страны Запада уже подустали от Украины, и советуют Киеву уступить часть территорий, сообщает РИА Новости.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в мире нарастает усталость от ситуации на Украине и Киев начинают подталкивать к невыгодной для него позиции в вопросе договоренностей с Россией.Украина и Россия вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта почти с начала спецоперации, однако в апреле диалог был прерван. МИД РФ позже заявлял, что Киев сам приостановил переговоры и не ответил на предложения Москвы по проекту договора.Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: В Норвегии объяснили, почему Украина сейчас не может войти в ЕС
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канада, запад, украина

В Канаде подтвердили усталость Запада от Украины

17:21 11.06.2022
© Sputnik / Валерий МельниковГосударственный флаг Канады на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве.
Государственный флаг Канады на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2022
© Sputnik / Валерий Мельников
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Канадский сенатор заявил украинским журналистам, что некоторые страны Запада устали от Киева. Ранее об этом же говорил Зеленский.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер в эфире "Украина 24" подтвердил, что некоторые страны Запада уже подустали от Украины, и советуют Киеву уступить часть территорий, сообщает РИА Новости.
"Есть усталость от Украины в некоторых западных странах. Так, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что нужно успокоить (Россию - ред.), работать, чтобы Россия была спокойна. Говорили, что Украина, может быть, должна отдать территории. Да, есть такие разговоры, и меня это очень волнует", - сказал Бейкер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в мире нарастает усталость от ситуации на Украине и Киев начинают подталкивать к невыгодной для него позиции в вопросе договоренностей с Россией.
Украина и Россия вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта почти с начала спецоперации, однако в апреле диалог был прерван. МИД РФ позже заявлял, что Киев сам приостановил переговоры и не ответил на предложения Москвы по проекту договора.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Читайте также: В Норвегии объяснили, почему Украина сейчас не может войти в ЕС
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