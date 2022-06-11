https://uz.sputniknews.ru/20220611/v-kanade-podtverdili-ustalost-zapada-ot-ukrainy-25226446.html

В Канаде подтвердили усталость Запада от Украины

В Канаде подтвердили усталость Запада от Украины

Канадский сенатор заявил украинским журналистам, что некоторые страны Запада устали от Киева. Ранее об этом же говорил Зеленский.

2022-06-11T17:21+0500

2022-06-11T17:21+0500

2022-06-11T17:21+0500

в мире

канада

запад

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0b/25226559_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_97ca56080ecba3c5b4137d4d9bb5453e.jpg

ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер в эфире "Украина 24" подтвердил, что некоторые страны Запада уже подустали от Украины, и советуют Киеву уступить часть территорий, сообщает РИА Новости.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в мире нарастает усталость от ситуации на Украине и Киев начинают подталкивать к невыгодной для него позиции в вопросе договоренностей с Россией.Украина и Россия вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта почти с начала спецоперации, однако в апреле диалог был прерван. МИД РФ позже заявлял, что Киев сам приостановил переговоры и не ответил на предложения Москвы по проекту договора.Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: В Норвегии объяснили, почему Украина сейчас не может войти в ЕС

канада

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

канада, запад, украина