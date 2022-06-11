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Российские силы уничтожили более трех тысяч машин ВСУ
Российские силы уничтожили более трех тысяч машин ВСУ
За время спецоперации ВС России ликвидировали более трех тысяч танков и других бронемашин ВСУ, заявил Конашенков.
2022-06-11T13:59+0500
2022-06-11T13:59+0500
2022-06-11T13:59+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 3,5 тысячи танков ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе субботнего брифинга.Также, как сообщил Конашенков, ВС России уничтожили 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Кроме этого, ликвидировано 337 зенитных ракетных комплексов.Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Матвиенко: Россия готова закончить конфронтацию с ЗападомОшибочка вышла: Запад оказался не готов долго противостоять России
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донбасс, украина, россия
Российские силы уничтожили более трех тысяч машин ВСУ
За время спецоперации ВС России ликвидировали более трех тысяч танков и других бронемашин ВСУ, заявил Конашенков.
ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 3,5 тысячи танков ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе субботнего брифинга.
"Уничтожены... 3503 танка и других боевых бронированных машин, 506 установок реактивных систем залпового огня, 1859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3545 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил он.
Также, как сообщил Конашенков, ВС России уничтожили 198 самолетов, 130 вертолетов, 1180 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Кроме этого, ликвидировано 337 зенитных ракетных комплексов.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.