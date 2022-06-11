https://uz.sputniknews.ru/20220611/strany-sng-sozdali-plan-reagirovaniya-na-sanktsii--25220262.html

Страны СНГ создали план реагирования на санкции

Страны СНГ создали план реагирования на санкции

Документ состоит из двенадцати разделов и получил одобрение Экономического совета СНГ.

2022-06-11T11:30+0500

2022-06-11T11:30+0500

2022-06-11T11:30+0500

экономика

снг

санкции

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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Страны-члены Содружества независимых государств (СНГ) подготовили план своевременного реагирования на санкционное давление со стороны Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя премьера Беларуси Игоря Петришенко. Как рассказал Петришенко, план состоит из 12 разделов, его одобрил Экономический совет СНГ. Разделы охватывают следующие вопросы: транспорт, энергетика, ускорение движения товаров, функционирование зон свободной торговли. Также план совместного реагирования затрагивает решение проблемы с нарушением логистических цепочек, вызванным санкциями. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции наносят удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Читайте также: Выиграют все: эксперт оценил сотрудничество Центральной Азии, России и Китая

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снг, санкции