https://uz.sputniknews.ru/20220612/snova-dojdi-prognoz-pogody-na-12-iyunya--25237581.html
Снова дожди: прогноз погоды на 12 июня
Снова дожди: прогноз погоды на 12 июня
Узгидромет предупреждает о возможности селей и паводков.
2022-06-12T11:36+0500
2022-06-12T11:36+0500
2022-06-12T11:46+0500
общество
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прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. В Ташкенте сегодня во второй половине дня кратковременный дождь, гроза и возможно усиление ветра. Температура воздуха 31-33 градуса, сообщает пресс-служба Узгидромета.По прогнозам синоптиков, в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и регионах Ферганской долины местами также пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.По остальной территории республики без осадков, температура воздуха 30-35 градусов.По горным и предгорным районам возможны кратковременные дожди, грозы, выпадение града, а также сели и паводки. Местами с усилением ветра, включая пыльный поземок. Температура 20-25 градусов.Напомним, ранее Узгидромет распространил экстренное сообщение о возможности селей и паводков в горных районах страны.Читайте также: Землетрясение в три балла произошло в Узбекистане
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погода, прогноз погоды
Снова дожди: прогноз погоды на 12 июня
11:36 12.06.2022 (обновлено: 11:46 12.06.2022)
Узгидромет предупреждает о возможности селей и паводков.
ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik
. В Ташкенте сегодня во второй половине дня кратковременный дождь, гроза и возможно усиление ветра. Температура воздуха 31-33 градуса, сообщает пресс-служба
Узгидромета.
По прогнозам синоптиков, в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и регионах Ферганской долины местами также пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.
По остальной территории республики без осадков, температура воздуха 30-35 градусов.
По горным и предгорным районам возможны кратковременные дожди, грозы, выпадение града, а также сели и паводки. Местами с усилением ветра, включая пыльный поземок. Температура 20-25 градусов.
Напомним, ранее Узгидромет распространил экстренное сообщение
о возможности селей и паводков в горных районах страны.