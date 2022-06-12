https://uz.sputniknews.ru/20220612/snova-dojdi-prognoz-pogody-na-12-iyunya--25237581.html

Снова дожди: прогноз погоды на 12 июня

Снова дожди: прогноз погоды на 12 июня

Узгидромет предупреждает о возможности селей и паводков.

2022-06-12T11:36+0500

2022-06-12T11:36+0500

2022-06-12T11:46+0500

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ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. В Ташкенте сегодня во второй половине дня кратковременный дождь, гроза и возможно усиление ветра. Температура воздуха 31-33 градуса, сообщает пресс-служба Узгидромета.По прогнозам синоптиков, в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и регионах Ферганской долины местами также пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.По остальной территории республики без осадков, температура воздуха 30-35 градусов.По горным и предгорным районам возможны кратковременные дожди, грозы, выпадение града, а также сели и паводки. Местами с усилением ветра, включая пыльный поземок. Температура 20-25 градусов.Напомним, ранее Узгидромет распространил экстренное сообщение о возможности селей и паводков в горных районах страны.Читайте также: Землетрясение в три балла произошло в Узбекистане

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