https://uz.sputniknews.ru/20220612/zemletryasenie-v-tri-balla-proizoshlo-v-uzbekistane-25236055.html
Землетрясение в три балла произошло в Узбекистане
Землетрясение в три балла произошло в Узбекистане
Где был эпицентр подземных толчков и какие районы они затронули, читайте в нашем материале. 12.06.2022, Sputnik Узбекистан
2022-06-12T10:29+0500
2022-06-12T10:29+0500
2022-06-12T10:40+0500
общество
землетрясение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. Землетрясение магнитудой три балла произошло в Узбекистане. Эпицентром стал Пскентский район Ташкентской области . Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Подземные толчки зафиксировали накануне в 23.55 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 59 км от Ташкента и на глубине 15 км. Магнитуда колебаний составила 3 балла.Подземные толчки ощутили жители Алмалыка – 3 балла и Пскентского района – 2-3 балла.Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди.Выпуск "Сейсмологического атласа Узбекистана" посвящен 30-летию независимости республики.Помимо этого, власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности. Документ устанавливает классификацию объектов обеспечения сейсмической безопасности, а также порядок проведения проверок и мониторинга сейсмостойкости зданий и сооружений.Читайте также: В Узбекистане многоэтажные дома проверят на сейсмостойкость
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землетрясение, узбекистан
Землетрясение в три балла произошло в Узбекистане
10:29 12.06.2022 (обновлено: 10:40 12.06.2022)
Где был эпицентр подземных толчков и какие районы они затронули, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik
. Землетрясение магнитудой три балла произошло в Узбекистане. Эпицентром стал Пскентский район Ташкентской области . Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга
МЧС.
Подземные толчки зафиксировали накануне в 23.55 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 59 км от Ташкента и на глубине 15 км. Магнитуда колебаний составила 3 балла.
Подземные толчки ощутили жители Алмалыка – 3 балла и Пскентского района – 2-3 балла.
Ранее ученые из Узбекистана разработали
сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди.
Выпуск "Сейсмологического атласа Узбекистана" посвящен 30-летию независимости республики.
Помимо этого, власти страны недавно приняли
закон о сейсмобезопасности. Документ устанавливает классификацию объектов обеспечения сейсмической безопасности, а также порядок проведения проверок и мониторинга сейсмостойкости зданий и сооружений.