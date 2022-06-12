https://uz.sputniknews.ru/20220612/zemletryasenie-v-tri-balla-proizoshlo-v-uzbekistane-25236055.html

Землетрясение в три балла произошло в Узбекистане

Землетрясение в три балла произошло в Узбекистане

Где был эпицентр подземных толчков и какие районы они затронули, читайте в нашем материале. 12.06.2022, Sputnik Узбекистан

2022-06-12T10:29+0500

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общество

землетрясение

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июн – Sputnik. Землетрясение магнитудой три балла произошло в Узбекистане. Эпицентром стал Пскентский район Ташкентской области . Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Подземные толчки зафиксировали накануне в 23.55 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 59 км от Ташкента и на глубине 15 км. Магнитуда колебаний составила 3 балла.Подземные толчки ощутили жители Алмалыка – 3 балла и Пскентского района – 2-3 балла.Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди.Выпуск "Сейсмологического атласа Узбекистана" посвящен 30-летию независимости республики.Помимо этого, власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности. Документ устанавливает классификацию объектов обеспечения сейсмической безопасности, а также порядок проведения проверок и мониторинга сейсмостойкости зданий и сооружений.Читайте также: В Узбекистане многоэтажные дома проверят на сейсмостойкость

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землетрясение, узбекистан