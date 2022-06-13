https://uz.sputniknews.ru/20220613/pervyy-sluchay-zarajeniya-ospoy-obezyan-vyyavili-v-venesuele-25254478.html

Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Венесуэле

Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Венесуэле

В Минздраве страны уточнили, что пациент, прибывший в страну из Мадрида, общался с двумя зараженными в Барселоне.

2022-06-13T09:33+0500

2022-06-13T09:33+0500

2022-06-13T09:43+0500

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венесуэла

болезнь

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ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Минздрав Венесуэлы выявил первый случай заражения оспой обезьян у человека, прибывшего из Испании, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на ведомство.В министерстве также уточнили, что пациент, прибывший в страну из Мадрида, общался с двумя зараженными в Барселоне.Заболевшего поместили в изолятор, взятые анализы показали положительный результат. Его состояние стабильно.Напомним: вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии. ВОЗ призывает страны к превентивным мерам для предотвращения распространения инфекции. И хотя именно от этого вида оспы вакцин нет, ряд стран надеется справиться с болезнью с помощью традиционной вакцины от натуральной оспы, поскольку вирусы схожи. По оценкам экспертов, эффективность старой вакцины против оспы обезьян составит 85%.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.В странах Центральной и Западной Африки обезьянью оспу преимущественно подхватывают дети, а летальные исходы составляют от 4% до 22%.Читайте также: Отабеков: в Узбекистане нет оспы обезьянЧто ждать от оспы обезьян – врач

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венесуэла, болезнь, обезьяна