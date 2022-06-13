Узбекские и российские кинематографисты сняли фильм ко Дню молодежи
© Агентство кинематографии УзбекистанаСъемки российско-узбекского фильма "Солнце на вкус"
© Агентство кинематографии Узбекистана
Показ совместной кинокартины для членов худсовета, критиков и СМИ прошел в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Агентство кинематографии и киностудия "Восток продакшн" презентовали первый совместный узбекско-российский фильм для детей и подростков "Солнце на вкус".
Показ для членов художественного совета, кинокритиков, общественности и СМИ прошел в кинотеатре Yulduz. Большая премьера фильма будет приурочена ко Дню молодежи Узбекистана.
Кинолента рассказывает историю обычной московской семьи, пережившей невероятные приключения во время поездки в Узбекистан. Чтобы добыть клад — золото Арка, сокровище последнего эмира Бухары Алимхана, героям – мальчику Тимуру, его сверстнице Гуле и его деду приходится пройти через сложные испытания.
В фильме снимаются звезды узбекского и российского кино: Андрей Мерзликин, Александр Ильин, Мухаммадисо Абдулхаиров и другие. Роль главного героя, мальчика из Москвы, исполняет Леонид Басов, известный зрителям по ряду кинолент, одна из которых – фильм "Пальма". Для актрисы Камиллы Якубовой роль находчивой, начитанной узбекской девочки Гули – дебютная.
"Этот фильм – первая совместная ко-продукция, символичная ласточка кинематографа Нового Узбекистана. В ноябре 2019 года в Москве нами был подписан ряд меморандумов о создании совместных фильмов, и "Солнце на вкус" - первая кинолента в череде будущих кинопроектов. Картина вышла на русском языке, сейчас идет дубляж на узбекский язык. В рамках празднования Дня молодежи мы организуем большую премьеру. Это также очень символично, потому что "Солнце на вкус – это первое детское и подростковое кино, и премьера состоится в дни летних каникул", -отметил генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана, продюсер фильма Фирдавс Абдухаликов.
Съемки кинокартины проходили в Москве, Бухаре, Самарканде, Ташкенте и Ташкентской области. Фильм отразит всю красоту пейзажей таких мест, как Чимган, Чарвак, пустыня Кызылкум, и исторических памятников Узбекистана: Регистана, Гури Эмир, обсерватории Мирзо Улугбека в Самарканде, музея-крепости Арк в Бухаре, мечети Минораи Калон.
"Сотрудничество с Национальным Агентством кинематографии оказалось очень приятным. Мы в полном восторге. Желаю, чтобы на всех проектах, у всех продюсеров всегда были такие партнеры. Коллеги из Узбекистана нам очень сильно помогали, притом и словом, и делом, и финансами. Это подлинное сотрудничество, совместная работа, созданная на паритетном творчестве. Мне кажется, что в этом и есть залог того, что фильм получился таким, какой он есть", — поделился Александр Кессель, продюсер фильма "Солнце на вкус".
Ранее мы сообщали, что изначально задумка фильма была несколько другой, но когда кинематографисты увидели красоты древних узбекистанских городов, они изменили сценарий.
Напомним, Узбекистан и другие страны — члены Содружества независимых государств (СНГ), а также Грузия решили создать альянс в сфере кинематографа. Он получит название "Международное творческое объединение киностудий стран СНГ и Грузии". Члены объединения будут создавать совместные фильмы, а также соберут "золотую коллекцию" кинокартин.
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