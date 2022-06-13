https://uz.sputniknews.ru/20220613/uzbekskie-i-rossiyskie-kinematografisty-snyali-film-ko-dnyu-molodeji-25262839.html

Узбекские и российские кинематографисты сняли фильм ко Дню молодежи

Узбекские и российские кинематографисты сняли фильм ко Дню молодежи

Показ совместной кинокартины для членов худсовета, критиков и СМИ прошел в Ташкенте 13.06.2022, Sputnik Узбекистан

2022-06-13T16:36+0500

2022-06-13T16:36+0500

2022-06-13T16:36+0500

культура

россия

узбекистан

фильм

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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik. Агентство кинематографии и киностудия "Восток продакшн" презентовали первый совместный узбекско-российский фильм для детей и подростков "Солнце на вкус".Показ для членов художественного совета, кинокритиков, общественности и СМИ прошел в кинотеатре Yulduz. Большая премьера фильма будет приурочена ко Дню молодежи Узбекистана.Кинолента рассказывает историю обычной московской семьи, пережившей невероятные приключения во время поездки в Узбекистан. Чтобы добыть клад — золото Арка, сокровище последнего эмира Бухары Алимхана, героям – мальчику Тимуру, его сверстнице Гуле и его деду приходится пройти через сложные испытания.В фильме снимаются звезды узбекского и российского кино: Андрей Мерзликин, Александр Ильин, Мухаммадисо Абдулхаиров и другие. Роль главного героя, мальчика из Москвы, исполняет Леонид Басов, известный зрителям по ряду кинолент, одна из которых – фильм "Пальма". Для актрисы Камиллы Якубовой роль находчивой, начитанной узбекской девочки Гули – дебютная.Съемки кинокартины проходили в Москве, Бухаре, Самарканде, Ташкенте и Ташкентской области. Фильм отразит всю красоту пейзажей таких мест, как Чимган, Чарвак, пустыня Кызылкум, и исторических памятников Узбекистана: Регистана, Гури Эмир, обсерватории Мирзо Улугбека в Самарканде, музея-крепости Арк в Бухаре, мечети Минораи Калон.Ранее мы сообщали, что изначально задумка фильма была несколько другой, но когда кинематографисты увидели красоты древних узбекистанских городов, они изменили сценарий.Напомним, Узбекистан и другие страны — члены Содружества независимых государств (СНГ), а также Грузия решили создать альянс в сфере кинематографа. Он получит название "Международное творческое объединение киностудий стран СНГ и Грузии". Члены объединения будут создавать совместные фильмы, а также соберут "золотую коллекцию" кинокартин.Читайте также: Россия и Узбекистан совместно сняли детскую сказку — видео

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