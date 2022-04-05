https://uz.sputniknews.ru/20220405/rossiya-i-uzbekistan-sovmestno-snyali-detskuyu-skazku---video-23787222.html

Россия и Узбекистан совместно сняли детскую сказку - видео

Россия и Узбекистан совместно сняли детскую сказку - видео

В фильме с рабочим названием "Подарок пэри" снялись звезды сериалов "Бригада" и "Сваты".

2022-04-05T17:41+0500

2022-04-05T17:41+0500

2022-04-05T17:41+0500

культура

узбекистан

сказка

фильм

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ТАШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. Кинематографисты Узбекистана и России сняли совместный фильм-сказку. Тизером фильма поделилось Агентство кинематографии Узбекистана.Съемки проходили в Хиве. Режиссером киноленты стал популярный узбекский актер, заслуженный артист России Фархад Махмудов, известный зрителям по сериалам "Бригада", "Бедная Настя", "Маргоша" и другим. Одну из ролей в фильме исполнил заслуженный артист России, звезда сериала "Сваты" Николай Добрынин.Фильм с рабочим названием "Подарок пэри" может появиться в прокате уже к началу сентября, сказал Махмудов. В российском прокате название фильма может измениться, уточняет он.О том, что Фархад Махмудов снимает фильм в Узбекистане совместно с Агентством кинематографии республики стало известно в октябре 2020 года.В этом году Узбекистан представит сразу четыре кинокартины, снятые совместно с Россией. Кроме того, Агентство кинематографии республики подписало договоры о совместном производстве нескольких фильмов с коллегами из Беларуси, Казахстана, Таджикистана.На днях стало известно, что "Узбекфильм" вошел в состав Международного творческого объединения киностудий стран СНГ и Грузии. Председателем творческого альянса стал гендиректор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов.К слову, недавно в Госдуме России предложили чаще показывать узбекистанские, казахстанские, индийские и китайские фильмы вместо западных.Читайте также: Что даст узбекскому кино сотрудничество с "Мосфильмом" - Шахназаров

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