https://uz.sputniknews.ru/20220613/v-chexii-schitayut-chto-rossiyu-raduyut-zapadnye-sanktsii-25251914.html

В Чехии считают, что Россию радуют западные санкции

В Чехии считают, что Россию радуют западные санкции

Чешская экономист Швигликова рассказала, почему Россия будет рада сложившейся из-за западных санкций ситуации.

2022-06-13T08:29+0500

2022-06-13T08:29+0500

2022-06-13T08:50+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik.Россия будет рада сложившейся из-за западных санкций ситуации на рынке энергоносителей, так как сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо, заявила в колонке для Časopis argument экономист Илона Швигликова, сообщает РИА Новости.Автор написала , что введенное Евросоюзом эмбарго на продаваемую Россией нефть существенно влияет на ситуацию в самом Евросоюзе.Она отметила, что своими действиями, мотивированными идеологией, ЕС только повышает сам для себя цену на нефть. При этом сам европейский регион бедный в плане запасов сырьевых ресурсов, и все его страны зависят от их поставок.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной и уточнила, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, включающий около сотни инициатив.Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Читайте также: Байден объявил режим ЧС из-за угрозы дефицита электромощностейВ Канаде подтвердили усталость Запада от Украины

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