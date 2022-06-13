https://uz.sputniknews.ru/20220613/v-chexii-schitayut-chto-rossiyu-raduyut-zapadnye-sanktsii-25251914.html
В Чехии считают, что Россию радуют западные санкции
В Чехии считают, что Россию радуют западные санкции
Чешская экономист Швигликова рассказала, почему Россия будет рада сложившейся из-за западных санкций ситуации.
2022-06-13T08:29+0500
2022-06-13T08:29+0500
2022-06-13T08:50+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik.Россия будет рада сложившейся из-за западных санкций ситуации на рынке энергоносителей, так как сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо, заявила в колонке для Časopis argument экономист Илона Швигликова, сообщает РИА Новости.Автор написала , что введенное Евросоюзом эмбарго на продаваемую Россией нефть существенно влияет на ситуацию в самом Евросоюзе.Она отметила, что своими действиями, мотивированными идеологией, ЕС только повышает сам для себя цену на нефть. При этом сам европейский регион бедный в плане запасов сырьевых ресурсов, и все его страны зависят от их поставок.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной и уточнила, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, включающий около сотни инициатив.Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Читайте также: Байден объявил режим ЧС из-за угрозы дефицита электромощностейВ Канаде подтвердили усталость Запада от Украины
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чехия, россия, санкции, ес
В Чехии считают, что Россию радуют западные санкции
08:29 13.06.2022 (обновлено: 08:50 13.06.2022)
Чешская экономист Швигликова рассказала, почему Россия будет рада сложившейся из-за западных санкций ситуации.
ТАШКЕНТ, 13 июн – Sputnik.
Россия будет рада сложившейся из-за западных санкций ситуации на рынке энергоносителей, так как сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо, заявила в колонке для Časopis argument экономист Илона Швигликова, сообщает
РИА Новости.
Автор написала , что введенное Евросоюзом эмбарго на продаваемую Россией нефть существенно влияет на ситуацию в самом Евросоюзе.
"Нефтяное эмбарго ― маневр, который будет иметь для ЕС серьезные последствия. Предполагаю, что для Евросоюза они будут значительно хуже, чем для Российской Федерации, которая без труда найдет альтернативные рынки", — написала Швигликова.
Она отметила, что своими действиями, мотивированными идеологией, ЕС только повышает сам для себя цену на нефть. При этом сам европейский регион бедный в плане запасов сырьевых ресурсов, и все его страны зависят от их поставок.
"Пока ЕС будет хлопотать о новых поставках и страдать от перебоев, а также всего, что с этим связано, Россия будет радоваться высоким ценам на нефть. И даже если ей придется продавать свою нефть с некоторой скидкой, цены для нее все равно будут выгоднее, чем год назад. Думать, что такая политика сломит Российскую Федерацию, абсурдно, и, скорее всего, она лишь приведет к очередным экономическим трудностям в ЕС", — отметила Швигликова.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Москва назвала такие шаги экономической войной и уточнила, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.
Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, включающий около сотни инициатив.
Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.