https://uz.sputniknews.ru/20220614/moshenniki-prodali-kazaxstantsam-samyy-deshevyy-saxar-25275311.html

Мошенники "продали" казахстанцам самый дешевый сахар

Мошенники "продали" казахстанцам самый дешевый сахар

Аферисты воспользовались тем, что люди стараются запастись сахаром впрок.

2022-06-14T11:17+0500

2022-06-14T11:17+0500

2022-06-14T11:30+0500

сахар

казахстан

мошенник

в мире

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Казахстане аферисты "продают" гражданам дешевый сахар в интернете, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на местный телеканал.В Жамбылской области в интернете появляются объявление о продаже сахара по 250-300 тенге за килограмм, мошенники забирают предоплату и перестают выходить на связь. Для правдоподобности они показывают документы и даже видео с отгрузкой товара.Люди рассказывают, что выглядит все очень убедительно. Так, пять граждан села около Тараза заказали 350 килограммов почти на 100 тыс. тенге. Правоохранители к делам таких потерпевших относятся "без энтузиазма", передает местный телеканал.На данный момент органы правопорядка охраняют социальные павильоны. Ранее там желающие закупиться сахаром едва не задавили продавцов, которые разгружали мешки с товаром. После происшествия в соцпавильонах подняли цену на сахар с 330 до 450 тенге за кило и выставили охрану.Также в Актобе ругаются в очередях за более дешевым сахаром. В магазинах существуют ограничения на продажу. Так, в розницу килограмм стоит около 700 тенге, а в супермаркетах – почти в два раза дешевле. Жители с утра идут за сахаром, боясь не успеть.Чиновники в Казахстане заявляют, что люди и СМИ "раздули проблему из ничего".До этого министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов сообщил, что нехватка сахара в стране произошла в связи с запретом на его вывоз из России. Потом в ведомстве сказали, что дефицит сахара на полках магазинов вызван перебоями в поставках. По информации управления, в республике есть достаточный запас сахара - около 67 тыс. тонн, и это целиком покрывает потребности граждан.Ежедневно также поставляется сахар в рамках Евразийской экономической комиссии - дополнительно выделена квота на 100 тыс. тонн, которые полностью обеспечат три сахарных завода Казахстана, добавили в ведомстве.Читайте также:Видео: экономист объяснил, что будет с ценами на масло и сахар в Узбекистане

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сахар, казахстан, мошенник