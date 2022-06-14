Мошенники "продали" казахстанцам самый дешевый сахар
11:17 14.06.2022 (обновлено: 11:30 14.06.2022)
© Pixabay / jakob5200Рафинад, архивное фото
© Pixabay / jakob5200
Злоумышленники воспользовались тем, что люди стараются запастись сахаром впрок.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Казахстане аферисты "продают" гражданам дешевый сахар в интернете, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на местный телеканал.
В Жамбылской области в интернете появляются объявление о продаже сахара по 250-300 тенге за килограмм, мошенники забирают предоплату и перестают выходить на связь. Для правдоподобности они показывают документы и даже видео с отгрузкой товара.
Люди рассказывают, что выглядит все очень убедительно. Так, пять граждан села около Тараза заказали 350 килограммов почти на 100 тыс. тенге.
"Сахар, сами знаете, сейчас нигде не найдете. Мы, допустим, ездили по магазинам, нигде нет. Залезли в ОLX (сайт объявлений), объявление: "Сахар оптом" - только мешками, мешки по 50 килограммов, получается. Мы созвонились, звонки только через WhatsApp. Парень трубку взял, говорит, минимальный заказ – от 250 килограммов. И нет ни сахара, ни денег. И в принципе, теперь нам отдавать, мы как инициаторы были. Тоже стыдно, честно говоря", - сообщила пострадавшая Юлия Гомон, решившая вместе с соседями запастись сахаром.
Правоохранители к делам таких потерпевших относятся "без энтузиазма", передает местный телеканал.
На данный момент органы правопорядка охраняют социальные павильоны. Ранее там желающие закупиться сахаром едва не задавили продавцов, которые разгружали мешки с товаром. После происшествия в соцпавильонах подняли цену на сахар с 330 до 450 тенге за кило и выставили охрану.
"С 12-го числа цена стала 450, но народ нисколько не уменьшился. Ажиотаж точно такой же, он не прошел. Двое сотрудников полиции пропускали, охраняли нас. Ну вот, 300 килограммов сегодня привезли, и за сутки они все ушли, грамма не осталось", - рассказала кассир Фатима Харсиева.
Также в Актобе ругаются в очередях за более дешевым сахаром. В магазинах существуют ограничения на продажу. Так, в розницу килограмм стоит около 700 тенге, а в супермаркетах – почти в два раза дешевле. Жители с утра идут за сахаром, боясь не успеть.
Чиновники в Казахстане заявляют, что люди и СМИ "раздули проблему из ничего".
"Вы такую подачу подаете, и из-за этого такой ажиотаж создается. Сахар есть на полках не только утром: и в обеденное время есть, и вечером есть. Это естественный процесс", - сказал руководитель управления предпринимательства Актюбинской области Нурхан Тлеумуратов.
До этого министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов сообщил, что нехватка сахара в стране произошла в связи с запретом на его вывоз из России. Потом в ведомстве сказали, что дефицит сахара на полках магазинов вызван перебоями в поставках. По информации управления, в республике есть достаточный запас сахара - около 67 тыс. тонн, и это целиком покрывает потребности граждан.
Ежедневно также поставляется сахар в рамках Евразийской экономической комиссии - дополнительно выделена квота на 100 тыс. тонн, которые полностью обеспечат три сахарных завода Казахстана, добавили в ведомстве.
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