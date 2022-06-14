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https://uz.sputniknews.ru/20220614/peskov-millionery-ostayutsya-v-rossii-25295960.html
Песков: миллионеры остаются в России
Песков: миллионеры остаются в России
Кремль прокомментировал информацию, что РФ могут покинуть миллионеры.
2022-06-14T17:26+0500
2022-06-14T17:26+0500
россия
дмитрий песков
заявление
россия
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Кремле не заметили отъезда миллионеров и не знают, на чем основывается эта информация в СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.На смену закрывшимся возможностям приходят новые, ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов, чем Кремль заинтересует людей остаться в стране.Также он добавил, что данная тема будет обсуждаться на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.Ранее исследование консалтинговой компании Henley &amp; Partners показало, что до конца года из России могут уехать 15 тысяч миллионеров.Читайте также:Владимир Путин примет в Москве президента ТуркменистанаМатвиенко: Россия не будет уговаривать Украину проводить переговоры
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россия, дмитрий песков, заявление

Песков: миллионеры остаются в России

17:26 14.06.2022
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / Александр Вильф
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Кремль прокомментировал информацию, что до конца года Россию могут покинуть 15 тысяч миллионеров.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Кремле не заметили отъезда миллионеров и не знают, на чем основывается эта информация в СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы не замечаем эту тенденцию. Мы не знаем, что это за компания, мы не знаем, основываясь на чем эта компания пришла к таким выводам", - сказал Песков журналистам.
На смену закрывшимся возможностям приходят новые, ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов, чем Кремль заинтересует людей остаться в стране.
Также он добавил, что данная тема будет обсуждаться на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Ранее исследование консалтинговой компании Henley & Partners показало, что до конца года из России могут уехать 15 тысяч миллионеров.
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