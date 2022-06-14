https://uz.sputniknews.ru/20220614/peskov-millionery-ostayutsya-v-rossii-25295960.html
Песков: миллионеры остаются в России
Песков: миллионеры остаются в России
Кремль прокомментировал информацию, что РФ могут покинуть миллионеры.
2022-06-14T17:26+0500
2022-06-14T17:26+0500
2022-06-14T17:26+0500
россия
дмитрий песков
заявление
россия
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Кремле не заметили отъезда миллионеров и не знают, на чем основывается эта информация в СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.На смену закрывшимся возможностям приходят новые, ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов, чем Кремль заинтересует людей остаться в стране.Также он добавил, что данная тема будет обсуждаться на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.Ранее исследование консалтинговой компании Henley & Partners показало, что до конца года из России могут уехать 15 тысяч миллионеров.Читайте также:Владимир Путин примет в Москве президента ТуркменистанаМатвиенко: Россия не будет уговаривать Украину проводить переговоры
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, дмитрий песков, заявление
Песков: миллионеры остаются в России
Кремль прокомментировал информацию, что до конца года Россию могут покинуть 15 тысяч миллионеров.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik.
В Кремле не заметили отъезда миллионеров и не знают, на чем основывается эта информация в СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Мы не замечаем эту тенденцию. Мы не знаем, что это за компания, мы не знаем, основываясь на чем эта компания пришла к таким выводам", - сказал Песков журналистам.
На смену закрывшимся возможностям приходят новые, ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов, чем Кремль заинтересует людей остаться в стране.
Также он добавил, что данная тема будет обсуждаться на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Ранее исследование консалтинговой компании Henley & Partners показало, что до конца года из России могут уехать 15 тысяч миллионеров.