https://uz.sputniknews.ru/20220614/srazu-v-vosmi-gorodax-uzbekistana-proydut-marafony---podrobnosti-25284150.html

Сразу в восьми городах Узбекистана пройдут марафоны - подробности

Сразу в восьми городах Узбекистана пройдут марафоны - подробности

В забеге "Новое дыхание" примут участие более 2 тысяч человек. Мероприятие подобного масштаба в стране проходит впервые, сообщают организаторы.

2022-06-14T14:50+0500

2022-06-14T14:50+0500

2022-06-14T14:50+0500

общество

узбекистан

марафон

забег

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Массовые марафоны пройдут 26 июня сразу в восьми городах Узбекистана – в Ташкенте, Намангане, Самарканде, Гулистане, Чирчике, Джизаке, Фергане и Шахрисабзе. Забег под названием "Новое дыхание" состоится в честь Дня молодежи, сообщает пресс-служба Управления городского транспорта Ташкента.Участниками марафона станут более 2 тысяч человек. Девиз мероприятия звучит следующим образом: "Пробежим вместе в одной стране, в одно время, одну дистанцию, к одной цели".Как отмечает Рузамухаммедов, ранее марафоны или соревнования по бегу проводились только в одном регионе республики, но на этот раз спортивное мероприятие пройдет одновременно в восьми городах.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, марафон, забег