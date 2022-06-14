https://uz.sputniknews.ru/20220614/srazu-v-vosmi-gorodax-uzbekistana-proydut-marafony---podrobnosti-25284150.html
Сразу в восьми городах Узбекистана пройдут марафоны - подробности
Сразу в восьми городах Узбекистана пройдут марафоны - подробности
В забеге "Новое дыхание" примут участие более 2 тысяч человек. Мероприятие подобного масштаба в стране проходит впервые, сообщают организаторы.
2022-06-14T14:50+0500
2022-06-14T14:50+0500
2022-06-14T14:50+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Массовые марафоны пройдут 26 июня сразу в восьми городах Узбекистана – в Ташкенте, Намангане, Самарканде, Гулистане, Чирчике, Джизаке, Фергане и Шахрисабзе. Забег под названием "Новое дыхание" состоится в честь Дня молодежи, сообщает пресс-служба Управления городского транспорта Ташкента.Участниками марафона станут более 2 тысяч человек. Девиз мероприятия звучит следующим образом: "Пробежим вместе в одной стране, в одно время, одну дистанцию, к одной цели".Как отмечает Рузамухаммедов, ранее марафоны или соревнования по бегу проводились только в одном регионе республики, но на этот раз спортивное мероприятие пройдет одновременно в восьми городах.Читайте также:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, марафон, забег
Сразу в восьми городах Узбекистана пройдут марафоны - подробности
В забеге "Новое дыхание" примут участие более 2 тысяч человек. Мероприятие подобного масштаба в стране проходит впервые, сообщают организаторы.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Массовые марафоны пройдут 26 июня сразу в восьми городах Узбекистана – в Ташкенте, Намангане, Самарканде, Гулистане, Чирчике, Джизаке, Фергане и Шахрисабзе. Забег под названием "Новое дыхание" состоится в честь Дня молодежи, сообщает пресс-служба Управления городского транспорта Ташкента.
Участниками марафона станут более 2 тысяч человек. Девиз мероприятия звучит следующим образом: "Пробежим вместе в одной стране, в одно время, одну дистанцию, к одной цели".
"Забег направлен не только на распространение принципов здорового образа жизни, но и на объединение граждан вокруг одной цели и поднятие общего уровня физической активности населения",- заявил представитель Федерации легкой атлетики Узбекистана Камолиддин Рузамухаммедов.
Как отмечает Рузамухаммедов, ранее марафоны или соревнования по бегу проводились только в одном регионе республики, но на этот раз спортивное мероприятие пройдет одновременно в восьми городах.