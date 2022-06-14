https://uz.sputniknews.ru/20220614/uzbekistan-primet-uchastie-v-festivale-skaziteley-v-bashkortostane-24961251.html

Узбекистан примет участие в фестивале сказителей в Башкортостане

Узбекистан примет участие в фестивале сказителей в Башкортостане

На конкурсе участники исполнят былины, мугамы, кюи, эпосы и другие виды устного народного творчества.

2022-06-14T09:32+0500

2022-06-14T09:32+0500

2022-06-14T09:09+0500

культура

узбекистан

башкортостан

фестиваль

конкурс

творчество

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Участники из Узбекистана примут участие во Всероссийском детском и молодежном конкурсе-фестивале сказителей. Он пройдет 16 и 17 июня в Башкортостане. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Башкортостана.По данным организаторов, в проекте участвуют 35 молодых сказителей из Узбекистана, Кыргызстана, а также различных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского, Ставропольского краев, Татарстана и Якутии. Всего на конкурс поступило более 100 заявок из 12 городов и регионов России и стран СНГ. Возраст юных участников от 5 до 25 лет. Всего будет представлено две номинации: от 5 до 12 лет и от 13 до 25 лет. Конкурсанты будут соревноваться в искусстве исполнения таких видов устного народного творчества, как былины, мугамы, кюи и эпосы.Финал конкурса пройдет в Бурзянском районе Башкортостана. Победители получат ценные призы и дипломы. Видеоматериалы выступлений опубликуют на официальном сайте Республиканского центра народного творчества.Для юных сказителей подготовили обширную ознакомительную программу: мастер-классы по сказительскому ремеслу со студентами школы сэсэнов при Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы. Также участники фестиваля посетят спектакль по эпосу "Урал Батыр" в Башкирском академическом театре драмы им. Мажита Гафури. Завершением развлекательной программы в рамках конкурса станет посещение местной достопримечательности — пещеры Шульган-таш.Известно, что проект реализуется на грант Президентского фонда культурных инициатив с целью сохранения и продвижения уникального вида народного творчества – сказительства. Организаторами мероприятия выступают – Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества и Центр сэсэнов Республики Башкортостан.Читайте также: Абдухаликов рассказал, что Ташкентский кинофестиваль даст студентамВ июне стартует фестиваль "Чимганское эхо-2022"Частичка души двух народов: в Москве стартовали дни культуры Узбекистана — видео

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