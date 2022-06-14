https://uz.sputniknews.ru/20220614/tramp-obvinil-kongressmenov-v-popytke-ne-dopustit-ego-k-sleduyuschim-vyboram-25272382.html
Трамп обвинил конгрессменов в попытке не допустить его к следующим выборам
Трамп обвинил конгрессменов в попытке не допустить его к следующим выборам
Об этом бывший хозяин Белого дома написал накануне в своем 12-страничном заявлении.
2022-06-14T09:11+0500
2022-06-14T09:11+0500
2022-06-14T09:11+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. Экс - президент США Дональд Трамп обвинил специальный комитет палаты представителей, который расследует январский штурм Капитолия, в том, что деятельность комитета направлена на то, чтобы помешать ему баллотироваться на следующих выборах лидера страны в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованное накануне заявление Трампа.По его мнению, он "лидирует в опросах общественного мнения", потому что демократы во главе с президентом Джо Байденом не могут побороть "рекордную инфляцию, высокие цены на газ и энергетическую зависимость от противников США".Напомним, шестого января 2021 года толпа сторонников президента Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса, чтобы сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.Читайте также: Байден объявил режим ЧС из-за угрозы дефицита электромощностейНового пресс-секретаря Белого дома уже сочли профнепригодной
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сша, дональд трамп, джо байден
Трамп обвинил конгрессменов в попытке не допустить его к следующим выборам
Об этом бывший хозяин Белого дома написал накануне в своем 12-страничном заявлении.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik.
Экс - президент США Дональд Трамп обвинил специальный комитет палаты представителей, который расследует январский штурм Капитолия, в том, что деятельность комитета направлена на то, чтобы помешать ему баллотироваться на следующих выборах лидера страны в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на обнародованное накануне заявление Трампа.
"Это просто попытка помешать человеку, который лидирует с большим отрывом во всех опросах как от республиканцев, так и от демократов, вновь баллотироваться на пост президента", — написал в понедельник Трамп в своем 12-страничном заявлении.
По его мнению, он "лидирует в опросах общественного мнения", потому что демократы во главе с президентом Джо Байденом не могут побороть "рекордную инфляцию, высокие цены на газ и энергетическую зависимость от противников США".
"Система образования пребывает в кризисе, иммигранты штурмуют нашу границу, проблемы с цепочками поставок искалечили нашу повседневную жизнь, родители не могут раздобыть детское питание, (антиковидные) правила нанесли ущерб бизнесу, а наш образ жизни оказался раздавлен под тяжестью государственного регулирования", — высказался Трамп.
Напомним, шестого января 2021 года толпа сторонников президента Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса, чтобы сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.