В столице пройдет чемпионат по киберспорту

Соревнования организуют по командным и индивидуальным видам спорта.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Ташкенте с 24 по 25 июня состоится чемпионат по киберспорту республиканского этапа "Youth Esports CUP", сообщает пресс-служба IT Parkа.Мероприятие организуют IT Park с Министерством информационных технологий и коммуникаций, Агентством по делам молодежи, Ассоциацией киберспорта Узбекистана и ее региональными отделениями.Чемпионат пройдет по командным и индивидуальным видам спорта, включая такие дисциплины, как CS: GO, DOTA 2, FIFA22, PES22. Всего будет 42 победителя: в командных видах спорта 36, в индивидуальных – 6.Финал чемпионата состоится во Дворце творчества молодежи.Читайте также:Сразу в восьми городах Узбекистана пройдут марафоны - подробностиАбдухаликов рассказал, что Ташкентский кинофестиваль даст студентам

Новости

