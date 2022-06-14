https://uz.sputniknews.ru/20220614/v-stolitse-proydet-chempionat-po-kibersportu-25299603.html
В столице пройдет чемпионат по киберспорту
В столице пройдет чемпионат по киберспорту
Соревнования организуют по командным и индивидуальным видам спорта.
2022-06-14T19:03+0500
2022-06-14T19:03+0500
2022-06-14T19:03+0500
общество
киберспорт
чемпионат
ташкент
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Ташкенте с 24 по 25 июня состоится чемпионат по киберспорту республиканского этапа "Youth Esports CUP", сообщает пресс-служба IT Parkа.Мероприятие организуют IT Park с Министерством информационных технологий и коммуникаций, Агентством по делам молодежи, Ассоциацией киберспорта Узбекистана и ее региональными отделениями.Чемпионат пройдет по командным и индивидуальным видам спорта, включая такие дисциплины, как CS: GO, DOTA 2, FIFA22, PES22. Всего будет 42 победителя: в командных видах спорта 36, в индивидуальных – 6.Финал чемпионата состоится во Дворце творчества молодежи.Читайте также:Сразу в восьми городах Узбекистана пройдут марафоны - подробностиАбдухаликов рассказал, что Ташкентский кинофестиваль даст студентам
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киберспорт, чемпионат, ташкент
В столице пройдет чемпионат по киберспорту
Соревнования организуют по командным и индивидуальным видам спорта.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik
. В Ташкенте с 24 по 25 июня состоится чемпионат по киберспорту республиканского этапа "Youth Esports CUP", сообщает пресс-служба IT Parkа
.
Мероприятие организуют IT Park с Министерством информационных технологий и коммуникаций, Агентством по делам молодежи, Ассоциацией киберспорта Узбекистана и ее региональными отделениями.
"Цель соревнований - найти профессиональных киберспортсменов из молодежи и провести среди них конкурсы по киберспорту", — говорится в сообщении.
Чемпионат пройдет по командным и индивидуальным видам спорта, включая такие дисциплины, как CS: GO, DOTA 2, FIFA22, PES22. Всего будет 42 победителя: в командных видах спорта 36, в индивидуальных – 6.
Финал чемпионата состоится во Дворце творчества молодежи.