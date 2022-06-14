https://uz.sputniknews.ru/20220614/v-uzbekistane-malomu-biznesu-predostavyat-subsidii-i-garantii-25275343.html

В Узбекистане малому бизнесу предоставят субсидии и гарантии

В Узбекистане малому бизнесу предоставят субсидии и гарантии

Подробнее о размерах и условиях получения субсидии читайте в нашем материале.

2022-06-14T10:56+0500

2022-06-14T10:56+0500

2022-06-14T10:56+0500

экономика

узбекистан

малый бизнес

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности", сообщил Минюст.Согласно данному указу с 1 июля текущего года субъектам малого предпринимательства предоставят компенсацию для покрытия части процентной ставки по кредиту и лизингу. При этом будет покрыто не более 30% основной ставки сроком до трех лет.Главные условия субсидии следующие: сумма проекта не должна превышать 5 млрд сумов, а процентная ставка –1,5-кратного размера основной ставки ЦБ.Наряду с этим фонд начнет давать поручительство по кредитам банков в размере до 50% в том случае, если общая сумма не превышает 2,5 млрд сумов.Малым предпринимателям, которые помогают развивать сферу бизнеса в отдаленных и труднодоступных махаллях гарантируют поручительство до 75%. Аналогичная мера распространяется и на проекты надомного труда. Их общая сумма также не должна превышать 2,5 млрд сумов.Известно, что предприниматель вправе повторно обратиться в Фонд за получением финансовой помощи. Однако перед этим он должен полностью погасить задолженность по кредиту, на который был заключен предыдущий договор.Читайте также:

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узбекистан, малый бизнес