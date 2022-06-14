https://uz.sputniknews.ru/20220614/v-uzbekistane-oschutili-afganskoe-zemletryasenie-25285904.html
В Узбекистане ощутили афганское землетрясение
В Узбекистане ощутили афганское землетрясение
Подробнее о подземных толчках читайте в материале.
2022-06-14T13:45+0500
2022-06-14T13:45+0500
2022-06-14T13:51+0500
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узбекистан
афганистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Афганистане произошло землетрясение, сообщает республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС. По данным ведомства, координаты землетрясения: 35,99 градусов северной широты; 71,24 градусов восточной долготы. Магнитуда М=6. Глубина 100 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 612 км в юго-восточном направлении. Сила подземных толчков на территории Узбекистана: Недавно землетрясение в три балла произошло на территории Узбекистана.Читайте также:Ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики
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землетрясение, узбекистан, афганистан
В Узбекистане ощутили афганское землетрясение
13:45 14.06.2022 (обновлено: 13:51 14.06.2022)
Подробнее о подземных толчках читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
В Афганистане произошло землетрясение, сообщает республиканский центр
Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
По данным ведомства, координаты землетрясения: 35,99 градусов северной широты; 71,24 градусов восточной долготы. Магнитуда М=6. Глубина 100 км.
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 612 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Сурхандарьинская область: 2-3 балла, 380 км;
Ферганская область: 2 балла, 490 км.
Недавно землетрясение в три балла произошло
на территории Узбекистана.