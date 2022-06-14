https://uz.sputniknews.ru/20220614/v-uzbekistane-oschutili-afganskoe-zemletryasenie-25285904.html

В Узбекистане ощутили афганское землетрясение

В Узбекистане ощутили афганское землетрясение

Подробнее о подземных толчках читайте в материале.

2022-06-14T13:45+0500

2022-06-14T13:45+0500

2022-06-14T13:51+0500

землетрясение

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В Афганистане произошло землетрясение, сообщает республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС. По данным ведомства, координаты землетрясения: 35,99 градусов северной широты; 71,24 градусов восточной долготы. Магнитуда М=6. Глубина 100 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 612 км в юго-восточном направлении. Сила подземных толчков на территории Узбекистана: Недавно землетрясение в три балла произошло на территории Узбекистана.Читайте также:Ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики

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землетрясение, узбекистан, афганистан