https://uz.sputniknews.ru/20220615/avtobus-s-grajdanami-uzbekistana-razbilsya-v-kazaxstane-25311470.html

Автобус с гражданами Узбекистана разбился в Казахстане

Автобус с гражданами Узбекистана разбился в Казахстане

ДТП произошло в Джамбулской области Казахстана.

2022-06-15T10:11+0500

2022-06-15T10:11+0500

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происшествия

автобус

дтп

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Автобус с гражданами Узбекистана попал в аварию в Джамбулской области Казахстана. Об этом сообщили в МЧС.Согласно информации, поступившей из МЧС РК, сегодня, 15 июня, в 03.10 по казахскому времени, на 545-м км автомобильной дороги "Алматы — Ташкент", проходящей через Жамбулский район, загорелся грузовой автомобиль, в результате на трассе образовался затор. В 03.40 на этой же трассе грузовик столкнулся с двумя пассажирскими автобусами и одним легковым автомобилем. Из-за столкновения возник пожар в этих транспортных средствах.В одном из загоревшихся автобусов находился 31 гражданин Узбекистана. Трое из них доставлены в городской медицинский центр "Тараз" с травмами средней степени тяжести. В настоящее время этим гражданам оказывают квалифицированную медицинскую помощь.Отмечается, что сотрудники чрезвычайной службы Казахстана активно помогают в ликвидации последствий аварии и оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим.Обмен информацией о ситуации с МЧС РК продолжается, добавили в ведомстве Узбекистана.Читайте также:В ДТП в Узбекистане погибли пять человек, в том числе двое детей

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автобус, дтп, казахстан, узбекистан