https://uz.sputniknews.ru/20220615/avtobus-s-grajdanami-uzbekistana-razbilsya-v-kazaxstane-25311470.html
Автобус с гражданами Узбекистана разбился в Казахстане
Автобус с гражданами Узбекистана разбился в Казахстане
ДТП произошло в Джамбулской области Казахстана.
2022-06-15T10:11+0500
2022-06-15T10:11+0500
2022-06-15T10:30+0500
происшествия
автобус
дтп
казахстан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/10/18752212_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_4d3c6c3a079027ca5cb0bcab730e5372.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Автобус с гражданами Узбекистана попал в аварию в Джамбулской области Казахстана. Об этом сообщили в МЧС.Согласно информации, поступившей из МЧС РК, сегодня, 15 июня, в 03.10 по казахскому времени, на 545-м км автомобильной дороги "Алматы — Ташкент", проходящей через Жамбулский район, загорелся грузовой автомобиль, в результате на трассе образовался затор. В 03.40 на этой же трассе грузовик столкнулся с двумя пассажирскими автобусами и одним легковым автомобилем. Из-за столкновения возник пожар в этих транспортных средствах.В одном из загоревшихся автобусов находился 31 гражданин Узбекистана. Трое из них доставлены в городской медицинский центр "Тараз" с травмами средней степени тяжести. В настоящее время этим гражданам оказывают квалифицированную медицинскую помощь.Отмечается, что сотрудники чрезвычайной службы Казахстана активно помогают в ликвидации последствий аварии и оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим.Обмен информацией о ситуации с МЧС РК продолжается, добавили в ведомстве Узбекистана.Читайте также:В ДТП в Узбекистане погибли пять человек, в том числе двое детей
казахстан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/10/18752212_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_1f0a9a48c49693cf42f83a23d4d81b45.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
автобус, дтп, казахстан, узбекистан
Автобус с гражданами Узбекистана разбился в Казахстане
10:11 15.06.2022 (обновлено: 10:30 15.06.2022)
ДТП произошло в Джамбулской области Казахстана.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Автобус с гражданами Узбекистана попал в аварию в Джамбулской области Казахстана. Об этом сообщили в МЧС
.
Согласно информации, поступившей из МЧС РК, сегодня, 15 июня, в 03.10 по казахскому времени, на 545-м км автомобильной дороги "Алматы — Ташкент", проходящей через Жамбулский район, загорелся грузовой автомобиль, в результате на трассе образовался затор.
В 03.40 на этой же трассе грузовик столкнулся с двумя пассажирскими автобусами и одним легковым автомобилем. Из-за столкновения возник пожар в этих транспортных средствах.
В одном из загоревшихся автобусов находился 31 гражданин Узбекистана. Трое из них доставлены в городской медицинский центр "Тараз" с травмами средней степени тяжести.
В настоящее время этим гражданам оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Отмечается, что сотрудники чрезвычайной службы Казахстана активно помогают в ликвидации последствий аварии и оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим.
Обмен информацией о ситуации с МЧС РК продолжается, добавили в ведомстве Узбекистана.