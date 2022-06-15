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Что произошло с биржевой ценой на сахар — график
Что произошло с биржевой ценой на сахар — график
Данные были получены по итогам открытых биржевых торгов.
2022-06-15T10:53+0500
2022-06-15T10:53+0500
2022-06-15T11:19+0500
общество
сахар
узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
цена
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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Биржевая цена на сахар стабилизировалась, сообщили в пресс-службе узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.Такие данные были получены по итогам открытых биржевых торгов, проведенных 10-14 июня.За это время на биржу выставили 6 004 тонны сахара, в результате весь объем продали. В частности, ООО "Хоразм шакар" реализовало через биржевые торги 3 000 тонн, а ООО "Ангрен шакар" – 3 004 тонны сахара.В итоге, сахар равномерно продается в регионах в зависимости от уровня спроса, добавили в пресс-службе биржи. Читайте также:Видео: экономист объяснил, что будет с ценами на масло и сахар в УзбекистанеМошенники "продали" казахстанцам самый дешевый сахар
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сахар, узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, цена
Что произошло с биржевой ценой на сахар — график
10:53 15.06.2022 (обновлено: 11:19 15.06.2022)
Данные были получены по итогам открытых биржевых торгов.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
Биржевая цена на сахар стабилизировалась, сообщили в пресс-службе
узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.
"Ежедневная средняя цена на сахар всех категорий на бирже понизилась на 26,1%. С 14 554,5 тыс. сумов до 10 754,9 тыс. сумов за тонну товара", — говорится в сообщении.
Такие данные были получены по итогам открытых биржевых торгов, проведенных 10-14 июня.
За это время на биржу выставили 6 004 тонны сахара, в результате весь объем продали. В частности, ООО "Хоразм шакар" реализовало через биржевые торги 3 000 тонн, а ООО "Ангрен шакар" – 3 004 тонны сахара.
В итоге, сахар равномерно продается в регионах в зависимости от уровня спроса, добавили в пресс-службе биржи.