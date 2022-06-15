https://uz.sputniknews.ru/20220615/chto-proizoshlo-s-birjevoy-tsenoy-na-saxar--grafik-25310003.html

Что произошло с биржевой ценой на сахар — график

Что произошло с биржевой ценой на сахар — график

Данные были получены по итогам открытых биржевых торгов.

2022-06-15T10:53+0500

2022-06-15T10:53+0500

2022-06-15T11:19+0500

общество

сахар

узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа

цена

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Биржевая цена на сахар стабилизировалась, сообщили в пресс-службе узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.Такие данные были получены по итогам открытых биржевых торгов, проведенных 10-14 июня.За это время на биржу выставили 6 004 тонны сахара, в результате весь объем продали. В частности, ООО "Хоразм шакар" реализовало через биржевые торги 3 000 тонн, а ООО "Ангрен шакар" – 3 004 тонны сахара.В итоге, сахар равномерно продается в регионах в зависимости от уровня спроса, добавили в пресс-службе биржи. Читайте также:Видео: экономист объяснил, что будет с ценами на масло и сахар в УзбекистанеМошенники "продали" казахстанцам самый дешевый сахар

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сахар, узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, цена